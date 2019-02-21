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Двоих украинских военнопленных осмотрят в больнице Москвы

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 3
Сегодня Андрей Эйдер и Василий Сорока пройдут медобследование в гражданской больнице .
Украинских моряков вывезут из "Лефортово" на медобследование
Украинских моряков вывезут из "Лефортово" на медобследование
EPA/UPG

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Украинские военнопленные Андрей Эйдер и Василий Сорока сегодня должны пройти медобследование в больницах Москвы. Об этом сообщает Укринформ.

Дату их обследования назвала ранее уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Напомним, Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко были ранены во время захвата российскими военными трех украинских корабле 25 ноября 2018 года.

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Артеменко уже осмотрели в одной из больниц Москвы 19 февраля. Адвокаты считают, что обследование было формальным.

Напомним, ранее сообщалось, что Мосгорсуд отклонил апелляцию на продолжение ареста шестой четверке украинских моряков.

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Теги: моряки, военнопленные, обследование, Москва, СИЗО
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Комментариев (3)
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Boxerogos    21.02.2019, 11:39
Оценка:  +1
Boxerogos
Гибридных военнопленных?
big-werasd    21.02.2019, 11:40
Оценка:  +2
big-werasd
Гидридных
big-werasd    21.02.2019, 11:38
Оценка:  +2
big-werasd
Странно войны нет, а военнопленные есть
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