Двоих украинских военнопленных осмотрят в больнице Москвы

Сегодня Андрей Эйдер и Василий Сорока пройдут медобследование в гражданской больнице .

Украинских моряков вывезут из "Лефортово" на медобследование EPA/UPG

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Украинские военнопленные Андрей Эйдер и Василий Сорока сегодня должны пройти медобследование в больницах Москвы. Об этом сообщает Укринформ.

Дату их обследования назвала ранее уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Напомним, Андрей Эйдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко были ранены во время захвата российскими военными трех украинских корабле 25 ноября 2018 года.

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Артеменко уже осмотрели в одной из больниц Москвы 19 февраля. Адвокаты считают, что обследование было формальным.

Напомним, ранее сообщалось, что Мосгорсуд отклонил апелляцию на продолжение ареста шестой четверке украинских моряков.