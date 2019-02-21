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Экс-министр финансов Данилюк рассказал, что Зеленский будет делать с ПриватБанком

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Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк и экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичюс встретились с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вместе с Айварасом провел содержательную дискуссию с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Кроме экономической тематики, говорили о завершении войны на востоке, работе с западными партнерами, ликвидации влияния олигархата и обновлении государственного аппарата", – сообщил Данилюк на своей странице в Facebook.

Во время встречи также шла речь о ликвидации СБУ и переформатировании ее в контрразведку, реформировании прокуратуры, создании Службы финансовых расследований, изменении модели государственной службы по образцу инновационных компаний. Поднимался вопрос ПриватБанка и связей Зеленского с Игорем Коломойским.

"Получил ответ, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать ПриватБанк. Надеюсь, это был искренний ответ. Сейчас столько серьезных вызовов и возможностей, будет просто тупо и безответственно променять их "на коврижки". Тех, кто это делает, и так достаточно", – написал Данилюк.

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Комментариев (1)
Sancho-s    21.02.2019, 11:37
Оценка:  +3
Sancho-s
3,14здит как дышит
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