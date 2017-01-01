Пушилин заявил о готовности к "диалогу" с Киевом

Также главарь боевиков "ДНР" просит Меркель и Макрона "повлиять на Порошенко".

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Главарь сепаратистов так называемой “ДНР“ Денис Пушилин 21 февраля заявил о готовности “вести прямой диалог“ с Киевом для “достижения мира на Донбассе“.

Об этом сообщает ТАСС.

“Выражаем готовность к прямому диалогу с Киевом. Ответственно заявляем о готовности к достижению мира в Украине и на Донбассе“, - сказал Пушилин.

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Также он заявил, что поддерживает продолжение переговоров в Минске и обратился к канцлеру Германии Ангелы Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону “с просьбой повлиять на Президента Украины Петра Порошенко и способствовать организации прямых и продуктивных переговоров“.

Стоит отметить, что Москва ранее неоднократно заявляла, что украинская власть должна вести прямые переговоры с главарями группировок “ДНР“ и “ЛНР“.

Сейчас украинская сторона ведет переговоры по Донбассу на минской площадке, также переговоры по Донбассу ведутся в “нормандском“ формате.

Как сообщалось в январе, в Донецке задержан крупный бизнесмен и его родственники. Кроме предпринимателя Дмитрия Автономова, боевики “ДНР“ задержали около 10 руководителей его предприятий.