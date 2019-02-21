В Крыму набрали наемников в ЧВК "Вагнер" для отправки в Судан - СБУ
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В оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК “Вагнер“ для отправки в Судан. Об этом заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает “Прямой“.
“Часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем вторую часть фамилий“, - отметил представитель СБУ.
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Он также признал, что граждане Украины и бывшие граждане Украины также становятся наемниками ЧВК “Вагнер“.
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“Об участии граждан Украины, мы фиксируем не единичные случаи, когда наши бывшие граждане принимали участие в структуре ЧВК “Вагнер“, - отметил Гуськов.
Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры "Миротворца" "завербовали" 300 россиян якобы для ЧВК "Вагнер".