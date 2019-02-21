Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Крыму набрали наемников в ЧВК "Вагнер" для отправки в Судан - СБУ

Комментариев: 4
Среди наемников могут быть и бывшие граждане Украины, отмечают в спецслужбе.
В ближайшее время СБУ обещает раскрыть имена наемников "Вагнера" из Крыма
В ближайшее время СБУ обещает раскрыть имена наемников "Вагнера" из Крыма
ssu.gov.ua

Читай также: Спецслужбы РФ угрозами и давлением пытались вербовать украинских военных - СБУ

В оккупированном Крыму прошел набор людей в ряды ЧВК “Вагнер“ для отправки в Судан. Об этом заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передает “Прямой“. 

“Часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем вторую часть фамилий“, - отметил представитель СБУ.

Читай также: СБУ опубликовала новые имена наемников "Вагнера": среди них есть украинцы

Он также признал, что граждане Украины и бывшие граждане Украины также становятся наемниками ЧВК “Вагнер“.

Читай также: Убийцы российских журналистов в Африке воевали за ОРДЛО - СБУ

“Об участии граждан Украины, мы фиксируем не единичные случаи, когда наши бывшие граждане принимали участие в структуре ЧВК “Вагнер“, - отметил Гуськов. 

Напомним, ранее сообщалось, что волонтеры "Миротворца" "завербовали" 300 россиян якобы для ЧВК "Вагнер".

Поделись:
Теги: СБУ, Вагнер, наемники, Крым, Судан, оккупация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    21.02.2019, 12:34
Оценка:  +3
VSHIVANKA
НУ И В ЧЁМ НОВОСТЬ ?
Коляка    21.02.2019, 12:34
Оценка:  +3
Коляка
какая чушь собачья
big-werasd    21.02.2019, 12:31
Оценка:  +4
big-werasd
А что нам СБУ про ЧВК Академия расскажет?
dinops    21.02.2019, 12:13
Оценка:  +3
dinops
И в чем проблема?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь