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В Киеве "заминировали" три здания Верховного суда

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Доступ к помещениям был восстановлен после их осмотра пиротехниками .
В зданиях Верховного суда искали взрывчатку
В зданиях Верховного суда искали взрывчатку
wikipedia.org

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Доступ к зданиям Верховного суда в Киеве по лице Пилипа Орлика 4, 4а и 8 был временно ограничен из-за сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

Доступ был ограничен в течение часа, пока пиротехники и спасатели осматривали здания. В данный момент работа суда восстановлена в обычно режиме.

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“Доступ к зданиям Верховного Суда восстановлен после проверки информации о заминировании. Во время осмотра помещений взрывчатых веществ не было обнаружено“, - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось о минировании в Киеве Высшего совета правосудия.

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Теги: Киев, суд, минирование, телефонный терроризм, Верховный суд
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Комментариев (1)
Коляка    21.02.2019, 12:49
Оценка:  0
Коляка
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