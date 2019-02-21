В Киеве "заминировали" три здания Верховного суда

Доступ к помещениям был восстановлен после их осмотра пиротехниками .

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Доступ к зданиям Верховного суда в Киеве по лице Пилипа Орлика 4, 4а и 8 был временно ограничен из-за сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

Доступ был ограничен в течение часа, пока пиротехники и спасатели осматривали здания. В данный момент работа суда восстановлена в обычно режиме.

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“Доступ к зданиям Верховного Суда восстановлен после проверки информации о заминировании. Во время осмотра помещений взрывчатых веществ не было обнаружено“, - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось о минировании в Киеве Высшего совета правосудия.