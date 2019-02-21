В Днепре избирком возглавил сепаратист, звавший Путина в 2014-ом

Марченко считает, что якобы “Днепропетровск — южная столица Российской империи“ .

В Днепре председатель общественной организации “Союз советских офицеров“ Виктор Марченко, который в 2014 году над Днепровским городским советом поднимал российский флаг и призывал президента России Владимира Путина ввести войска в Украину, возглавил окружную избирательную комиссию.

Об этом сообщает местное издание Відкритий, ссылаясь на Центральную избирательную комиссию.

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Кандидатуру Марченко на должность главы окружной избирательной комиссии предложил народный депутат и кандидат в президенты Сергей Каплин. Виктор Марченко является активным сторонником “русского мира“. Именно он в марте 2014 года организовал поднятие российского флага возле здания городского совета Днепра. Перед камерами телевидения он объяснил свой поступок тем, что “Днепропетровск — южная столица Российской империи“.

Он также призывал “русскую освободительную армию“ прийти в Днепр.

Кроме того, Марченко принимает активное участие в трансляциях пророссийских пропагандистских сайтов.

Напомним, третьим, кто подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в предстоящих президентских выборах, стал народный депутат Сергей Каплин.

Как сообщалось в октябре 2018, депутат в форме Всевеликого Войска Донского выступил в горсовете Славянска.