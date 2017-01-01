Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП

Авария произошла в одном из сел Городокского района Львовской области. Погиб 35-летний водитель.

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Во Львовской области на автодороге Львов-Шегини около 3:00 в четверг, 21 февраля, столкнулись автобус и автомобиль. В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщается на сайте полиции области.

По предварительным данным, столкнулись автобус, который осуществлял международные пассажирские перевозки, за рулем которого находился 46-летний киевлянин, и Mercedes, которым управлял 35-летний житель Городка.

В результате столкновения водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство.

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Напомним, вечером во вторник, 19 февраля, в Житомирской области столкнулись три грузовика. Двое водителей госпитализированы, погибших нет.