Зеленский имеет мало общего со своим персонажем Голобородько, – блогер

Актер Владимир Зеленский не имеет ничего общего со своим персонажем Василием Голобородько из сериала “Слуга народа“. Талантливо изображать на экране президента – не одно и то же, что и быть хорошим президентом, также как и талантливо играть врача – не значит быть хорошим врачом. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал блогер Глеб Ляшенко.

“Многие любят сериал “Доктор Хаус“. Раньше я его тоже частенько смотрел, уж очень нравилась игра Хью Лори. Он воплотил на экране сложный образ, который полюбился миллионам зрителей. А знаменитая фраза доктора “все лгут“ стала крылатой. У киношного Хауса репутация известного специалиста, талантливого врача. Впрочем, при всей любви к доктору и сыгравшему его актеру мало кто захочет попасть на операционный стол к Хью Лори. Конечно, сыграв врача в сериале, он кое-что узнал и наверняка отличит стетоскоп от калейдоскопа. Но доверить даже подкованному во врачебной терминологии актеру свою жизнь никому и в голову не придет“, – отметил Ляшенко.

По его мнению, нечто похожее сейчас происходит в украинской политике.

“Есть у нас популярный и довольно неплохой сериал “Слуга народа“. Есть его главный герой в исполнении Владимира Зеленского – учитель истории Голобородько. Честный, порядочный, справедливый. По сюжету, Голобородько вдруг становится президентом и начинает борьбу с вороватыми чиновниками, искренне заботясь о простых людях. Но, как и в случае с Хаусом-Лори, нужно отличать Голобородько от Зеленского“, – подчеркнул блогер.

Он пояснил, что в жизни Владимир Зеленский совсем не такой, каким предстает на экране его персонаж.

“Если Голобородько лишь скромный учитель, то Зеленский – матерый бизнесмен. Голобородько борется с олигархами, а Зеленский работает на одного из них, пользуясь услугами личных охранников Коломойского. Итак, вы готовы доверить свою жизнь актеру Хью Лори? А жизнь свою, родных и близких, и всего украинского народа – актеру Владимиру Зеленскому? Я – точно нет“, – констатировал Глеб Ляшенко.