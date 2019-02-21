Шестиклассник победил в 37 олимпиадах за два месяца
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В Киеве шестиклассник Андрей Куделя победил в 37 онлайн-олимпиадах и установил рекорд Украины. Об этом сообщает “112 Украина“.
В классе 12-летнего мальчика называют вундеркиндом, помимо учебы, он также успел написать книжку и ведет видеоблог, говорится в сюжете.
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Куделя каждые два дня в течение двух месяцев побеждал в онлайн-олимпиадах. По словам школьника, он просто решил проверить свои знания. Именно это достижение зафиксировали в Книге рекордов Украины.
Кроме школьных побед, мальчик написал книгу и проиллюстрировал ее. Скоро ее опубликуют. В будущем Андрей хочет стать кинорежиссером.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Книге Рекордов Гиннеса числится уже 50 украинцев.