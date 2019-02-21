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Шестиклассник победил в 37 олимпиадах за два месяца

Комментариев: 2
Достижение 12-летнего киевлянина занесли в Книгу рекордов Украины.
Андрей выиграл в 37 олимпиадах и написал книгу
Андрей выиграл в 37 олимпиадах и написал книгу
112 Украина

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В Киеве шестиклассник Андрей Куделя победил в 37 онлайн-олимпиадах и установил рекорд Украины. Об этом сообщает “112 Украина“.

В классе 12-летнего мальчика называют вундеркиндом, помимо учебы, он также успел написать книжку и ведет видеоблог, говорится в сюжете.

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Куделя каждые два дня в течение двух месяцев побеждал в онлайн-олимпиадах. По словам школьника, он просто решил проверить свои знания. Именно это достижение зафиксировали в Книге рекордов Украины. 

Кроме школьных побед, мальчик написал книгу и проиллюстрировал ее. Скоро ее опубликуют. В будущем Андрей хочет стать кинорежиссером.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Книге Рекордов Гиннеса числится уже 50 украинцев.

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Теги: рекорд, школьник, вундеркинд, Книга рекордов Украины
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Комментариев (2)
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big-werasd    21.02.2019, 13:11
Оценка:  -2
big-werasd
Это хороший рекорд! А то гербы из бутербродов уже утомили
fimatut    21.02.2019, 13:10
Оценка:  0
fimatut
И что ГОСУДАРСТВО как то заинтересовалось ИМ.....Создало условия ......
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