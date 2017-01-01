Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сумском горсовете проводят обыски из-за гибели ребенка в лифте

Комментариев: 0
Обыски проводятся с целью поиска документов.
Электромонтер и директор КП были задержаны из-за гибели ребенка в лифте
Электромонтер и директор КП были задержаны из-за гибели ребенка в лифте
su.npu.gov.ua

В Сумском горсовете с утра продолжаются обыски в кабинетах Департамента инфраструктуры и у одного из заместителей городского главы в рамках уголовного производства по факту гибели в лифте младенца.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Наталью Науменко пресс-секретаря прокурора Сумской области.

Читай также: В 120 школах Николаева полиция проводит обыски

"В рамках уголовного производства по факту смерти ребенка в лифте, мы получили разрешение Заречного суда для проведения обысков в Сумском городском совете, в частности в Департаменте инфраструктуры, и непосредственно в кабинете одного из заместителей городского гловы", - сообщила Науменко.

Она добавила, что обыски проводятся с целью поиска документов, которые помогут следствию установить истину.

Как сообщалось 4 января, в полиции Сум считают, что причиной гибели ребенка в лифте одного из домов стало то, что электромонтер самовольно перенастроил схему движения лифта. 

Поделись:
Теги: Сумы, лифт, ребенок, обыски
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь