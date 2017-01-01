В Сумском горсовете проводят обыски из-за гибели ребенка в лифте

Обыски проводятся с целью поиска документов.

Электромонтер и директор КП были задержаны из-за гибели ребенка в лифте su.npu.gov.ua

В Сумском горсовете с утра продолжаются обыски в кабинетах Департамента инфраструктуры и у одного из заместителей городского главы в рамках уголовного производства по факту гибели в лифте младенца.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Наталью Науменко пресс-секретаря прокурора Сумской области.

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"В рамках уголовного производства по факту смерти ребенка в лифте, мы получили разрешение Заречного суда для проведения обысков в Сумском городском совете, в частности в Департаменте инфраструктуры, и непосредственно в кабинете одного из заместителей городского гловы", - сообщила Науменко.

Она добавила, что обыски проводятся с целью поиска документов, которые помогут следствию установить истину.

Как сообщалось 4 января, в полиции Сум считают, что причиной гибели ребенка в лифте одного из домов стало то, что электромонтер самовольно перенастроил схему движения лифта.