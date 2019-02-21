Прямых переговоров с ОРДЛО быть не может - Геращенко

Первый вице-спикер высказалась об идее Пушилина начать переговоры с Киевом.

Геращенко отреагировала на идею Пушилина о переговорах с Киевом facebook.com/iryna.gerashchenko

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Прямого диалога с “ЛНР“ и “ДНР“ у официальной Украины не будет. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитимизации марионеточных режимов Кремля ​​не будет“, - подчеркнула она, добавив, что переговоры возможны только в минском формате.

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“Минский формат - трехсторонний, его участники: Украина-РФ-ОБСЕ. РФ не посредник, а сторона, ответственная за выполнение Минских соглашений, безопасности, экономического и гуманитарного блоков“, - подчеркнула Геращенко.

Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ, отметила первый-вице-спикер. “В минских соглашениях нет ни слова о “ЛНР- ДНР“ и таких ничтожных аббревиатур“, - добавила она.

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“Там есть еще две “карляки“ граждан Захарченко и Плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин. Но кто это? И где они? Одно упало, второе пропало“, - пишет Геращенко.

Смерть Захарченко и исчезновение Плотницкого - несомненно, плохо, добавила она, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля и их хотелось бы увидеть в суде.

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“Все так называемые “органы власти республик“ - нелегитимны и не признаны даже в РФ. Поэтому и заявления их так называемых “представителей“, какие бы фамилии не были у этих людей, - это лишь бред Кремля“, - считает Геращенко.

Она отметила, что Украина будет вести переговоры об освобождении Донбасса с Кремлем при посредничестве международных партнеров, а не с его “марионетками“.

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Напомним, ранее главарь боевиков “ДНР“ Денис Пушилин заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной.