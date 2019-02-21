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Прямых переговоров с ОРДЛО быть не может - Геращенко

Комментариев: 33
Первый вице-спикер высказалась об идее Пушилина начать переговоры с Киевом.
Геращенко отреагировала на идею Пушилина о переговорах с Киевом
Геращенко отреагировала на идею Пушилина о переговорах с Киевом
facebook.com/iryna.gerashchenko

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Прямого диалога с “ЛНР“ и “ДНР“ у официальной Украины не будет. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко.

“Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитимизации марионеточных режимов Кремля ​​не будет“, - подчеркнула она, добавив, что переговоры возможны только в минском формате.

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“Минский формат - трехсторонний, его участники: Украина-РФ-ОБСЕ. РФ не посредник, а сторона, ответственная за выполнение Минских соглашений, безопасности, экономического и гуманитарного блоков“, - подчеркнула Геращенко. 

Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ, отметила первый-вице-спикер. “В минских соглашениях нет ни слова о “ЛНР- ДНР“ и таких ничтожных аббревиатур“, - добавила она.

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“Там есть еще две “карляки“ граждан Захарченко и Плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин. Но кто это? И где они? Одно упало, второе пропало“, - пишет Геращенко.

Смерть Захарченко и исчезновение Плотницкого - несомненно, плохо, добавила она, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля и их хотелось бы увидеть в суде.

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“Все так называемые “органы власти республик“ - нелегитимны и не признаны даже в РФ. Поэтому и заявления их так называемых “представителей“, какие бы фамилии не были у этих людей, - это лишь бред Кремля“, - считает Геращенко.

Она отметила, что Украина будет вести переговоры об освобождении Донбасса с Кремлем при посредничестве международных партнеров, а не с его “марионетками“.

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Напомним, ранее главарь боевиков “ДНР“ Денис Пушилин заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной.

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Теги: Геращенко, Пушилин, ОРДЛО, ДНР, ЛНР, Донбасс, переговоры
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Комментариев (33)
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Глод    21.02.2019, 14:42
Оценка:  -1
Глод
Может Пушилин просто не нравится Геращенко, как мужчина?
BROKER666    21.02.2019, 14:51
Оценка:  -2
BROKER666
такое жироотложение может понравится только ВшивойВаньке
Boxerogos    21.02.2019, 14:29
Оценка:  -4
Boxerogos
Уходящая власть в агонии старается навредить как можно больше,урвав на гражданской войне как можно больше бабла...Тем хуже для неё.
Глод    21.02.2019, 14:37
Оценка:  +4
Глод
Не факт, что эта власть уйдет.
Boxerogos    21.02.2019, 14:49
Оценка:  -4
Boxerogos
Не уйдёт-ей помогут.)))))))))
ВосставшийИзБана    21.02.2019, 14:51
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
2 Boxerogos

А, ну да. Мы тут уже 5 лет подряд замерзаем зимой.
Boxerogos    21.02.2019, 14:58
Оценка:  -1
Boxerogos
ВосставшийИзБани,я не знаю где твоя баня находится,но в моей квартире в Украине холоднее 22 градусов не было.)))))))))))
weightless    21.02.2019, 14:51
Оценка:  0
weightless
Из тех людей, кто реально может стать президентом,
никто договариваться с ними не будет
Boxerogos    21.02.2019, 15:00
Оценка:  0
Boxerogos
Мнение аутиста-потрохососа всем конечно же очень интересно!))))))))))))
Глод    21.02.2019, 14:06
Оценка:  -1
Глод
Значит и разрешения ситуации на Донбассе не будет.
big-werasd    21.02.2019, 14:08
Оценка:  -14
big-werasd
Будет ели клятые мocкали бояру в глод переименуют!
VSHIVANKA    21.02.2019, 14:03
Оценка:  -11
VSHIVANKA
КАК ЖАЛКО , ЧТО ЭТИ СОГЛАШЕНИЯ БЫЛИ КОГДА-ТО ПОДПИСАНЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬЕ , САУР МОГИЛА , ДЕБАЛЬЦЕВО , ИЛОВАЙСК
КАКАЯ БЫЛА ОХОТА , КАКИЕ БЫЛИ ВРЕМЕНА
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ЯМКИ ПОД УКРОП ПРИВЕЗЁННЫЙ С ДОНБАССА ВПРОК КОПАЛИ
А СЕЙЧАС СКУКОТА
НА ЮТУБЕ ЕСТЬ ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО НА ПЕСНЮ НАС КИНУЛЫ , РЕКОМЕНДУЮ
whitewo    21.02.2019, 14:25
Оценка:  +6
whitewo
Было так весело, что карлику пришлось спасать свои республики вводом войск.
Было так весело,что карлик так и не смог признать участие своих военных, то их нет, то добровольцы, то инструкторы, то заблудились.
Было так весело, что карлику пришлось скрыть потери в мирное время.
Веселая страна рф
big-werasd    21.02.2019, 14:30
Оценка:  -8
big-werasd
Поживи в Украине, ваще обхохочишься!
VSHIVANKA    21.02.2019, 14:35
Оценка:  -8
VSHIVANKA
А ЧТО СЕЙЧАС С ТЕМИ УКРОПНЫМИ ХЭРОЯМИ , КОТОРЫЕ СТАДОМ В КОЛИЧЕСТВЕ 400 ГОЛОВ БЕЖАЛИ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ В РОССИЮ СПАСАЯСЬ ОТ ШАХТЁРОВ ДОНБАССА ?
ИХ НАГРАДИЛИ ИЛИ СДЕЛАЛИ ДЕПУТАТАМИ ?
КТО В КУРСЕ ?
big-werasd    21.02.2019, 14:03
Оценка:  -7
big-werasd
жошка Wtf2Wrf минусить начала)))) Как жеж её трудно перерегиваться стопицот раз)))) Но надо видимость создавать)))
Самое страшное что в этом вся Украина, сто профессиональных украинцев создают нелицеприятную картинку всей страны
VSHIVANKA    21.02.2019, 13:57
Оценка:  -12
VSHIVANKA
ЭТА КАШЕЛКА ДАЖЕ НЕ ЗНАЕТ , КТО МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПОДПИСЫВАЛ .....)))
ВОТ ИНТЕРЕСНО , ЧТО ОНА БУДЕТ ХРЮКАТЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ?
big-werasd    21.02.2019, 14:00
Оценка:  -7
big-werasd
Если на Украине пройдут честные выборы, с нормальной избирательной компанией, они все быстро хрюкать перестанут, а начнут бодро показания друг на друга давать
fkrfyfan    21.02.2019, 13:51
Оценка:  -9
fkrfyfan
А мнение под_тилки как то забыли спросить, потому что оно никому не интересно и не на что не влияет
ВосставшийИзБана    21.02.2019, 13:49
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Ну почему? Если преступник хочет явится с повинной - нельзя ему в этом отказывать. Его показания будут очень ценными на суде против рф. Нельзя отказываться от этого.
big-werasd    21.02.2019, 13:54
Оценка:  -8
big-werasd
А если это преступник, чьи показания против США?
ВосставшийИзБана    21.02.2019, 14:01
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Это США бросались под украинские бтры и кричали: "Путин! Введи войска!"?
МСергей    21.02.2019, 14:05
Оценка:  -4
МСергей
США голосовали против резолюции ООН "о запрете героизации нацизма"
big-werasd    21.02.2019, 14:06
Оценка:  -7
big-werasd
Нет США отработанной методикой цветных революций поставили марионеточное правительство и взяли страну под полный контроль. Война на Донбассе это такой план, шоб насрать России и облегчить отрыв Украины от славянского мира, так же много других бонусов в виде пропаганды, списания тягот рабства и т.д.
ВосставшийИзБана    21.02.2019, 14:32
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 big-werasd

"Славянский мир" начал уничтожаться Петром Алексеевичем, но на этим, а первым. Но самую большую работу в этом направлении проделал еврейский государственный переворот 1917 года. Так что Московия - давно уже не славянское государство. Кстати, а почему Путин так прогибается перед
ВосставшийИзБана    21.02.2019, 14:32
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
гражданином 4 стран, в т.ч. и США Берлом Лазаром?
big-werasd    21.02.2019, 14:38
Оценка:  -5
big-werasd
ВосставшийИзБана
не заметил, что бы Пу прогибался, но твой прогиб налицо)))
ВосставшийИзБана    21.02.2019, 14:43
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Это у тебя с глазами что-то.
ШоколадныйБоx    21.02.2019, 13:45
Оценка:  -10
ШоколадныйБоx
Ирку-алкоголичку забыли спросить!)))
big-werasd    21.02.2019, 13:43
Оценка:  -9
big-werasd
Конечно не может быть прямых переговоров, Украина без кураторов ничего не решает, только истерить может
Wtf2Wrf    21.02.2019, 13:53
Оценка:  +3
Wtf2Wrf
Болотов, Плотницкий, Пасечник, Захарченко, Пушилин ... эти российские гауляйтеры даже на месте, на оккупированном россией Донбассе ничего не решают, и армейские корпуса им вообще не подчиняются - только российским военным напрямую.
На оккупированном Донбассе решает только Москва, как оккупант ... ((
big-werasd    21.02.2019, 13:55
Оценка:  -8
big-werasd
У вас гауляйтеры Украиной заправляют, ибо их госдеп поставил
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