Прямых переговоров с ОРДЛО быть не может - Геращенко
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Прямого диалога с “ЛНР“ и “ДНР“ у официальной Украины не будет. Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко.
“Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном РФ Донбассе и легитимизации марионеточных режимов Кремля не будет“, - подчеркнула она, добавив, что переговоры возможны только в минском формате.
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“Минский формат - трехсторонний, его участники: Украина-РФ-ОБСЕ. РФ не посредник, а сторона, ответственная за выполнение Минских соглашений, безопасности, экономического и гуманитарного блоков“, - подчеркнула Геращенко.
Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ, отметила первый-вице-спикер. “В минских соглашениях нет ни слова о “ЛНР- ДНР“ и таких ничтожных аббревиатур“, - добавила она.
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“Там есть еще две “карляки“ граждан Захарченко и Плотницкого, которых в последнюю минуту притащил с собой в комнату переговоров Путин. Но кто это? И где они? Одно упало, второе пропало“, - пишет Геращенко.
Смерть Захарченко и исчезновение Плотницкого - несомненно, плохо, добавила она, потому что они являются соучастниками преступлений Кремля и их хотелось бы увидеть в суде.
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“Все так называемые “органы власти республик“ - нелегитимны и не признаны даже в РФ. Поэтому и заявления их так называемых “представителей“, какие бы фамилии не были у этих людей, - это лишь бред Кремля“, - считает Геращенко.
Она отметила, что Украина будет вести переговоры об освобождении Донбасса с Кремлем при посредничестве международных партнеров, а не с его “марионетками“.
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Напомним, ранее главарь боевиков “ДНР“ Денис Пушилин заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной.
А, ну да. Мы тут уже 5 лет подряд замерзаем зимой.
никто договариваться с ними не будет
ЗЕЛЕНОДОЛЬЕ , САУР МОГИЛА , ДЕБАЛЬЦЕВО , ИЛОВАЙСК
КАКАЯ БЫЛА ОХОТА , КАКИЕ БЫЛИ ВРЕМЕНА
НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ ЯМКИ ПОД УКРОП ПРИВЕЗЁННЫЙ С ДОНБАССА ВПРОК КОПАЛИ
А СЕЙЧАС СКУКОТА
НА ЮТУБЕ ЕСТЬ ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО НА ПЕСНЮ НАС КИНУЛЫ , РЕКОМЕНДУЮ
Было так весело,что карлик так и не смог признать участие своих военных, то их нет, то добровольцы, то инструкторы, то заблудились.
Было так весело, что карлику пришлось скрыть потери в мирное время.
Веселая страна рф
ИХ НАГРАДИЛИ ИЛИ СДЕЛАЛИ ДЕПУТАТАМИ ?
КТО В КУРСЕ ?
Самое страшное что в этом вся Украина, сто профессиональных украинцев создают нелицеприятную картинку всей страны
ВОТ ИНТЕРЕСНО , ЧТО ОНА БУДЕТ ХРЮКАТЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ?
"Славянский мир" начал уничтожаться Петром Алексеевичем, но на этим, а первым. Но самую большую работу в этом направлении проделал еврейский государственный переворот 1917 года. Так что Московия - давно уже не славянское государство. Кстати, а почему Путин так прогибается перед
не заметил, что бы Пу прогибался, но твой прогиб налицо)))
На оккупированном Донбассе решает только Москва, как оккупант ... ((