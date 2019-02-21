Под Житомиром будут судить 61-летнего учителя, избившего второклассника

По данным прокуратуры, причиной избиения стало поведение ученика, который нагнулся поднять свою ручку, которая упала и закатилась под парту.

Учитель схватил ребенка за волосы и ударил в висок rivnepost.rv.ua

В Житомирской области вчера передано в Малинский районный суд дело учителя иностранного языка, который во время урока ударил второклассника.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на в пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

“Досудебное расследование в уголовном производстве по факту причинения побоев школьнику учителем одной из общеобразовательных школ города Малина завершено“, - говорится в сообщении.

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На сегодняшний день местной прокуратурой по уголовному производству, начатому по части 1 статьи 126 (умышленное нанесение удара, побоев, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) УК Украины, утвержден обвинительный акт и направлен в суд для рассмотрения по существу.

В ходе досудебного расследования установлено, что учитель иностранного языка во время проведения урока во втором классе, в присутствии других детей, нанес побои ученику.

“Причиной, которая так разозлила 61-летнего педагога, стало поведение ученика: мальчик нагнулся поднять свою ручку, которая упала и закатилась под парту. Долго не раздумывая, учитель схватил ребенка за волосы и ударил в висок“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 9 февраля, в Херсоне учительницу избили на глазах у школьников.