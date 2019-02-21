Подкуп избирателей: СБУ проводит массовые обыски

На подкуп избирателей только в Хмельницкой области планировалось потратить три миллиона гривен.

Обыски в рамках этого дела не касаются партийных офисов ssu.gov.ua

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Силовики проводят в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид.

Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, обыски проводят сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований в рамках уголовного производства для недопущения создания избирательных пирамид.

Замглавы СБУ уточнил, что обыски не касаются партийных офисов.

В результате десятков обысков, проводимых у членов группировки, целью которой было масштабный подкуп избирателей, изъяли десятки тысяч долларов, расписки о выплате средств и другие документы.

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“Нами совместно с прокуратурой и ГБР проводится более 30 обысков в указанных членов группировки. Во время их проведения уже изъято десятки тысяч долларов США, отчетную документацию, расписки о вручении и получении средств и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность“, - сказал представитель СБУ.

Он отметил, что процессуальные действия и следствие еще продолжаются, а также продемонстрировал видео, где отдельные члены “избирательной пирамиды“ обсуждают суммы выплат, схему работы, меры безопасности и прочее.

В частности, по словам Кононенко, на подкуп избирателей только в Хмельницкой области планировалось потратить три миллиона гривен.

На видео, которое было представлено СБУ, переговоры вели В. Ковалевский, С. Билошицкий, В. Ходулин и неизвестные лица.

Как сообщалось, в Днепре председатель общественной организации “Союз советских офицеров“ Виктор Марченко, который в 2014 году над Днепровским городским советом поднимал российский флаг и призывал Путина ввести войска в Украину, возглавил окружную избирательную комиссию.