Нацсовет закрыл латвийский телеканал с лицензией Роскомнадзора

Как оказалось, "TV XXI" потерял европейскую лицензию еще летом 2018 года.

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Национальный совет ограничил на территории Украины ретрансляцию латвийского телеканала “TV XXI“. Об этом сообщил представитель регулятора Сергей Костицкий в Facebook.

Он пояснил, что по результатам мониторинга выяснилось, что телеканал потерял европейскую лицензию на вещание и имеет лицензию Роскомнадзора от 26 апреля 2012 года.

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Кроме того, телеканал размещал в эфире российскую региональную рекламу с оплатой в рублях со ссылкой на российский сайт и адрес пункта продажи в виде бегущей строки.

По результатам мониторинга Нацсовет обратился к Латвийскому регулятору по электронным медиа с просьбой предоставить разъяснение относительно правовых оснований распространения на территории Украины программы “TV XXI“, говорит Костицкий.

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Также Нацсовет просит Латвию предоставить разъяснение об информации о разрешительных документах РФ. Латвийский регулятор сообщил, что 26 июня 2018 года лицензия компании “ТВ-21R“ на вещание для программы “TV XXI“ была аннулирована.

“Поскольку телеканал потерял европейскую лицензию и сейчас вещает в Украине только на основании российской лицензии, единодушно было поддержано решение об изъятии “TV XXI“ из перечня телеканалов, разрешенных к ретрансляции в Украине“, - отметил представитель Нацсовета.

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Напомним, ранее сообщалось, что телеканалу "112 Украина" грозит внеплановая проверка за интервью с Николаем Азаровым.