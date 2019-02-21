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В Херсоне выпала из окна молодая девушка

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В Херсоне 23-летняя девушка выбросилась из окна второго этажа. Она сломала предплечье и получила черепно-мозговую травму.
В момент попытки суицида девушка была сильно пьяная
В момент попытки суицида девушка была сильно пьяная
kherson.net.ua

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В Херсоне пыталась покончить с собой 23-летняя девушка. Она выбросилась из окна дома по пр. Ушакова, сообщает в четверг, 21 февраля, Kherson.net.ua.

Указано, что в момент попытки суицида девушка была сильно пьяная, а летела она с высоты второго этажа.

Как следствие - девушка сломала предплечье и получила черепно-мозговую травму.

Кроме того, в тот же день в поселке Любимовка Каховского района у себя дома пытался повеситься 23-летний парень. Это вовремя заметили и вытащили его из петли. Селянина в тяжелом состоянии доставили в районную больницу. Чем вызвано его намерение покончить с собой, сейчас выясняют правоохранители.

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Ранее в Днепровском районе Киева нашли труп мужчины, который предварительно совершил самоубийство.

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Теги: Херсон, самоубийство, девушки, Херсонская область, девушка, суицид, самоубийца
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SEMPENTY    21.02.2019, 14:59
Оценка:  0
SEMPENTY
какой идиот выбрасывается со второго этажа? В худшем случае это пару синяков...
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