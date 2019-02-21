У людей из штаба Батькивщины СБУ и ГБР проводят обыски в Запорожской области

Следственные действия проходят не по одному адресу, идут "массовые обыски у волонтеров штаба".

Обыски проходят в квартирах, даже у трехлетнего ребёнка отобрали телефон Рябцев/Facebook

В Запорожской области сотрудники ГБР и СБУ проводят обыски по месту жительства активиста штаба ВО Батькивщина.

Об этом в Facebook сообщил Виталий Рябцев, доверенное лицо кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

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“Утро началось с обысков. По личному поручению Юрия Луценко прокуроры инициировали получение судебных постановлений на обыски у сторонников Батькивщины. Для этого Луценко вчера изменил состав группы прокуроров. Я как доверенное лицо кандидата на 75 округе выехал на место событий. Сейчас будет прямая трансляция. На всякий случай заявляю. Запрещённых предметов у меня нет“, - написал Рябцев.

Также редактор портала Акцент, который связывают с Батькивщиной, Александр Чубукин обнародовал видео, на котором видно людей, пришедших в одну из квартир, чтобы проводить следственные действия. Одна из присутствующих назвалась сотрудницей ГБР.

“В Запорожье проходят обыски в квартирах агитаторов штаба Батькивщины“, - написал он.

В Госбюро расследований УП подтвердили, что проводят обыски в Запорожской области.

“Определенные следственные действия идут. Вскоре у нас будет информация по этому поводу об обысках и о том, в рамках какого уголовного производства они проходили“, - сообщили по телефону в пресс-службе ГБР.

В то же время там категорически отказались комментировать, по скольким адресам проходят обыски и связаны ли они как-то с Батькивщиной или Тимошенко.

В СБУ на вопрос относительно обысков посоветовали дождаться брифинга.

Как сообщалось 21 февраля, Силовики проводят в ряде регионов Украины более 30 обысков для недопущения создания так называемых избирательных пирамид. Эти обыски не связанны с партийными штабами.