Звонки, СМС и визиты: Оккупанты пытаются вернуть жителей Донбасса в "армию"

Командование боевиков пытается вернуть на службу ранее уволенных лиц, в том числе за совершение преступлений и правонарушений.

На Донбассе пытаются мобилизировать тех, кого раньше уволили - разведка EPA/UPG

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Оккупанты на Донбассе активизировали мероприятия по призыву на военную службу лиц, которые ранее были освобождены из состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ разведки Минобороны.

В том числе на службу пытаются вернуть лиц, уволенных за совершение преступлений и грубых правонарушений.

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“Указанной категории лиц предлагается заключить новые контракты, согласно которым им будет учитываться предыдущий стаж военной службы и якобы по статусу они будут приравнены к кадровым военнослужащих ВС РФ“, - говорится в сообщении.

“Для усиления психологического давления на таких потенциальных призывников им направляются СМС-сообщения и делаются телефонные звонки, особенно в вечернее время и в выходные дни“, - отметило ведомство.

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Кроме того, в дома указанных лиц по несколько раз в неделю приходят специальные группы агитаторов из так называемых “военных комиссариатов“ с предложениями до поступления на военную службу к оккупантам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно прошли учения подразделений ПВО.