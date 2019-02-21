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В Одессе участковый попался на взятке

Комментариев: 1
Майор полиции был уличен и задержан на взятке на сумму в 300 долларов.
Участковый требовал неправомерное вознаграждение
Участковый требовал неправомерное вознаграждение
depositphotos.com

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В Одессе участковый требовал неправомерное вознаграждение за непривлечение к административной ответственности. 

Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Участковый инспектор, майор полиции был уличен и задержан на взятке на сумму в 300 долларов, которую он требовал от гражданина за то, что не будет привлекать его к ответственности по ст. 44 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах).

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Напомним, в Запорожье задержали должностных лиц двух предприятий, которые требовали от руководителя предприятия взятку в 700 тысяч гривен. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица) УК Украины.

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Теги: взятка, Одесса и Одесская область, майор, полиция
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Комментариев (1)
Коляка    21.02.2019, 15:31
Оценка:  +1
Коляка
што та совсем мала
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