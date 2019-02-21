Не дотянули 3%: Нацсовет назначил радио "Шансон" выездную проверку

Доля ведения передач на украинском языке на радио "Шансон" составила 57% вместо установленных законом 60%.

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Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую проверку радиостанции “Шансон“ в связи с признаками нарушения языковых квот. Об этом сообщает Укринформ.

Ранее Нацсовет во время мониторинга эфирного суточного радиовещания за 7 февраля зафиксировал признак нарушения лицензиатом требований закона “О телевидении и радиовещании“.

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Доля ведения передач на госязыке на радио “Шансон“ составляла 57% вместо установленных законом 60%. Из-за этого была назначена выездная внеплановая проверка радиостанции, результаты которой обнародуют в ближайшие недели.

Напомним, квота на песни на украинском языке в радиоэфире ежесуточно и во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 должна составлять 60%.

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Санкцией за нарушение требований закона является взыскание штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. За два последних года регулятор оштрафовал 21 радиостанцию за несоблюдение языковых квот на общую сумму 1,7 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацсовет запретил трансляцию телеканала "TV XXI".