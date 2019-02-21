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Не дотянули 3%: Нацсовет назначил радио "Шансон" выездную проверку

Комментариев: 4
Доля ведения передач на украинском языке на радио "Шансон" составила 57% вместо установленных законом 60%.
Нацсовет приедет на радиостанцию с внеплановой проверкой
Нацсовет приедет на радиостанцию с внеплановой проверкой
facebook.com/Nacrada

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Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания назначил внеплановую проверку радиостанции “Шансон“ в связи с признаками нарушения языковых квот. Об этом сообщает Укринформ.

Ранее Нацсовет во время мониторинга эфирного суточного радиовещания за 7 февраля зафиксировал признак нарушения лицензиатом требований закона “О телевидении и радиовещании“.

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Доля ведения передач на госязыке на радио “Шансон“ составляла 57% вместо установленных законом 60%. Из-за этого была назначена выездная внеплановая проверка радиостанции, результаты которой обнародуют в ближайшие недели.

Напомним, квота на песни на украинском языке в радиоэфире ежесуточно и во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 должна составлять 60%.

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Санкцией за нарушение требований закона является взыскание штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. За два последних года регулятор оштрафовал 21 радиостанцию за несоблюдение языковых квот на общую сумму 1,7 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацсовет запретил трансляцию телеканала "TV XXI".

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Теги: Нацсовет, радиостанция, Шансон, украинский язык, квоты
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Комментариев (4)
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dimasvetik    21.02.2019, 16:02
Оценка:  +1
dimasvetik
Украинские песни рулят! раньше и не замечал что они красивые.
GentleAngel    21.02.2019, 16:22
Оценка:  0
GentleAngel
Рулят песни из трех слов в лучшем случае, а в худшем нечленораздельных звуков? На приличный контент укр.исп. на радио не хватает бюджета.
GentleAngel    21.02.2019, 15:52
Оценка:  -3
GentleAngel
"...квота на песни на украинском языке в радиоэфире ежесуточно и во временных промежутках с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 должна составлять 60%." - сначала введите цензуру на контент, а потом квоты. В 90% случаев когда звучит укр.эстрада переключаю волну. Зомбомелодии-путь к психиатру.
pandoreliz    21.02.2019, 15:36
Оценка:  -2
pandoreliz
Шансон на украинском - это что??? Вообще можно на Украине радио убрать, слушать низкопробный музон на украинском целый день - страшный сон . Виолетка, вали со стаников
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