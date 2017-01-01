В Харькове полицейский спас пассажиров маршрутки от ДТП

Водителю транспортного средства неожиданно стало плохо за рулем.

Полицейский не растерялся и взял управление маршруткой на себя npu.gov.ua

В Харькове 17 февраля в 22:30 произошел инцидент с автобусом, старший сержант полиции охраны Сергей Кариков спас пассажиров маршрутки от возможного трагического исхода ДТП.

Об этом в четверг, 21 февраля, информирует пресс-служба полиции области.

Как сообщается, автобус Харьков-Солоницевка двигался по улице Полтавский Шлях. Вдруг транспортное средство начало хаотично менять траекторию своего движения. Полицейский, который был в автобусе, увидел, что водитель находится без сознания.

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“Решительные и взвешенные действия Сергея Карикова все же привели к остановке транспортного средства без выезда на встречную полосу или столкновения со столбом, который был совсем рядом“, - говорится в сообщении.

После аварийной остановки угол наклона автобуса был довольно опасен, поэтому пассажиры осторожно покидали салон, пока полицейский оказывал первую помощь водителю.

Кариков перевернул водителя на сторону и следил за его дыханием до приезда медиков.

Пассажиры смогли благополучно покинуть маршрутку npu.gov.ua

Как сообщалось в декабре, в Тернополе патрульный спас 4-летнюю девочку.