Беларусь за год в 340 раз нарастила импорт антрацита в Украину: Уголь может быть из ОРДЛО

При этом среди природных ископаемых антрацита в Беларуси нет практически вообще .

В данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще depositphotos.com

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В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 980 раз больше, чем в 2017 году. А объемы экспорта антрацита из Беларуси в Украину за год выросли в 340 раз и составили 8,82 миллиона долларов.

Об этом сообщает Радыё Свабода со ссылкой на данные Государственной службы статистики Беларуси.

При этом, как отмечает издание, в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще.

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"Отмечается, что залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. Следовательно, единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах", - говорится в материале.

По данным журналистов, уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе, а покупают его в основном компания ДТЭК Рината Ахметова и государственная компания Центрэнерго, которую планировали приватизировать в конце 2018 года.

В компании Ахметова журналистам сообщили, что уголь в Беларуси не покупают.

В Центренерго на соответствующий запрос издания на момент выхода публикации не ответили.

Как сообщалось в сентябре 2018, запасы угля в Украине превысили прошлогодние.