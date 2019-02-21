Телеканалу "112" назначили проверку из-за фраз Рабиновича и Азарова

Кроме того, телеканал не опроверг недостоверную информацию о нападении на кафедральный собор в Виннице.

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Нацсовет принял решение назначить внеплановую выездную проверку телеканалу “112 Украина“. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Основанием для проверки стали высказывания ведущего и гостей в студии с признаками пропаганды государства-агрессора и разжигания вражды и ненависти, отмечают в пресс-службе.

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Так, 15 декабря 2018 в эфире телеканала из уст ведущего прозвучала информация о том, что в Виннице 20 молодых людей ворвались в кафедральный собор после службы и выгнали оттуда священников, говорят в Нацсовете.

“Информация о захвате собора впоследствии была опровергнута на сайтах Stopfake.org и Depo.ua. Однако в своем телеэфире ООО “Телерадиокомпания “112-ТВ“ не опровергла информацию“, - отметили в ведомстве.

Кроме того, 30 декабря 2018 года в эфире телеканала транслировалась передача “Кто кому Рабинович“ (с повтором 13.01.2019), разъясняют в пресс-службе.

В ходе этой передачи ведущий Вадим Рабинович заявил: “Скажите, пожалуйста, это ничего, что сегодня спокойно с фашистскими флагами те, которые ... ну, просто, молодежь не соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву“, - цитирует политика Нацсовет.

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“Это нормально? Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны татуировки, свастики. Это как? Соотносится с нашим завтрашним днем?“ - продолжил Рабинович.

Кроме того, в передаче “LIVE“ 27 января с ведущим Павлом Кужеевым (с повторами 28.01.2019 и 03.02.2019), Рабинович сказал: “Хотите Украину, которая своими героями видит вот этих вот последователей фашизма, - выбирайте фашизм! Но скажите честно: нам нравятся эти фашисты... Нам навязывают эту искусственную какую-то идеологию “Бандерштат“.

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Помимо этого, 16 февраля гостем передачи “Большое интервью“ также с ведущим Кужеевым (с повтором 17.02.2019) был экс премьер Николай Азаров, отмечает Нацсовет.

Экс-премьер назвал события Революции достоинства госпереворотом, а также отрицал наличие на Донбассе регулярных частей российской армии. “Основа конфликта, запомните, - это госпереворот. Не было бы госпереворота, состоялись бы досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, был бы мир, согласие и стабильность“, - заявил Азаров.

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“Это ясно показало националистический неонацистский характер пришедшей власти“, - добавил также он.

“Национальный совет видит в распространенных программах признаки нарушения абзацев 4 и 9 части 2 статьи 6, а также пунктов а и в части 1 статьи 59 закона “О телевидении и радиовещании“ и части 1 статьи 28 закона “Об информации“, - подчеркивается в сообщении Нацсовета.

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Регулятор также обратится к региональным компаниям “Ариадна ТВ“, “Лидер ТВ“, “Партнер ТВ“, “ТВ Выбор“ и “Новый формат ТВ“, которые вещают с аналогичной “112 Украина“ программной концепцией, с просьбой предоставить записи их эфиров.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацсовет назначил внеплановую проверку радио “Шансон“ из-за нехватки украинского языка в эфире радиостанции.