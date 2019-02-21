Избирательная пирамида, разоблаченная СБУ, работала на Юлию Тимошенко

21 февраля 2019 года заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники национальной спецслужбы разоблачили “избирательную пирамиду“, которая работала в ряде регионов Украины, находилась под руководством народного депутата Украины и преследовала цель обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Заместитель председателя СБУ заявил, что в результате более 30 обысков, проводимых у членов группировки, целью которой был масштабный подкуп избирателей, изъяли десятки тысяч долларов, расписки о выплате средств и другие документы.

Понятые, которые присутствовали во время проведения одного из следственных действий, предоставили фото, на которых изображены купюры и графики распределения “черной кассы“, которая должна была обеспечить победу одному из кандидатов в президенты. На фото видно, что в помещении находятся также агитационные материалы в поддержку кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Согласно изъятому запланированному бюджету распределения денежных средств, который должен обеспечить реализацию спецпроекта “Победа в 1-м туре и защита результата по округам“, только в трех областях - Винницкой, Волынской и Днепропетровской - на подкуп избирателей планировали потратить почти 1,7 миллиарда гривен. Стоимость покупки одного голоса в этих областях соответственно составляла 1586 гривен, 1443 гривны и 1049 гривен.

По информации собственных источников издания Интерфакс-Украина, организатором пирамиды оказался нардеп от партии ВО “Батькивщина“ Дубиль Валерий Александрович.