На предвыборную рекламу партии потратили почти 150 млн грн - КИУ

Из общей суммы свыше 43 млн были бюджетными деньгами.

Некоторые кандидаты не потратили ни копейки бюджетных средств на рекламу facebook.com/cvu.ngo

Парламентские политические партии в течение октября-декабря 2018 года потратили на оплату рекламных материалов 147 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

По данным КИУ, отдельные политические силы оплатили рекламу за деньги, полученные из Государственного бюджета Украины. В целом из 147 млн расходов на рекламу свыше 43 млн были бюджетными деньгами.

Отмечается, что больше всего направили на пропагандистскую деятельность партии ВО Батькивщина, Радикальная партия Олега Ляшко и Народный Фронт.

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Так, ВО Батькивщина потратила в октябре-декабре на рекламную деятельность 57 млн грн. Из них 45 млн было направлено на рекламу на телевидении. Большинство средств получили ООО Старлайт Бренд Контент и ООО Глобал Медиа Групп. Деньги перечислены как оплата за размещение рекламы на телевидении. Еще 11 млн было потрачено на наружную рекламу.

В то же время Радикальная партия Олега Ляшко потратила на пропагандистскую деятельность 46 млн. Из них 28 млн - на рекламу по ТВ, 14 млн - на наружную рекламу, 3 млн - на размещение рекламы в печатных СМИ.

По информации КИУ, Народный Фронт направил на политическую рекламу 31 млн. Больше всего потрачено на рекламу на телевидении - 17 млн. Деньги получили ООО Медиа Партнерство Баинг, ООО Глобал Медиа Групп, ООО Старлайт Бренд Контент. Эксперты связывают деятельность указанных компаний с телеканалами ICTV, СТБ, Новый канал и др. Средства перечислены как оплата за размещение рекламных материалов на телевидении. Народный Фронт заплатил за рекламу деньгами, полученными из Государственного бюджета Украины.

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Также сообщается, что Самопомич за октябрь-декабрь потратила на пропагандистскую деятельность 8 млн грн, БПП- почти 4 млн, Оппозиционный блок - 0 грн. Самопомич и БПП, как и Народный Фронт, использовали для оплаты рекламы преимущественно бюджетные средства.

При этом БПП и Опоблок проводили активные кампании наружной рекламы, однако, вероятно, она оплачивалась припартийными общественными организациями, и затраты на нее не отражены в отчетах партий.

В целом шесть парламентских партий за октябрь-декабрь потратили на деятельность 290 млн грн. Сведения приведены из отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера за IV квартал 2018 года.

Как сообщалось 12 февраля, к выборам партия Тимошенко купила рекламы на 56 млн гривен.