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В Украине неизвестные пытались поджечь арсенал ВСУ

Комментариев: 1
В Генштабе не уточнили область, где расположен арсенал ВСУ, который хотели поджечь.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия
depositphotos.com

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В Украине пытались поджечь один из арсеналов Вооруженных сил Украины. 

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает УНН.

“Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава, пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины. Угрозу оперативно ликвидировано, без последствий“, - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, в настоящее время продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов.

При этом в Генштабе не уточнили область, где расположен арсенал ВСУ, который хотели поджечь.

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Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил 20 февраля воины-десантники выполнили парашютные прыжки ночью.

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Теги: Генштаб, ВСУ, арсенал, поджог
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Комментариев (1)
Coюзник    21.02.2019, 17:46
Оценка:  -1
Coюзник
По уставу караульной службы часовой должен сказать "стой кто идет" ... потом "стой стрелять буду" ... дальше выстрел в верх ... потом на поражение.
Интересно нападавших застрелили???
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