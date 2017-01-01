"Могу тебе лям дать": СБУ выложила переговоры по "избирательной пирамиде"

Стоимость обсуждаемой во время переговоров работы оценили в сумму чуть более 3 млн грн.

На пирамиду в регионах готовы были выделять миллионы гривен EPA/UPG

Читай также: У людей из штаба Батькивщины СБУ и ГБР проводят обыски в Запорожской области

Служба безопасности обнародовала кадры переговоров участников, подозреваемых в создании избирательных пирамид в Украине. Сами переговоры выложены на странице спецслужбы в Youtube.

Кроме того, в спецслужбе уточнили, что в разработке механизма пирамиды подозревают нардепа от “Батькивщины“ Руслана Богдана.

Читай также: Избирательная пирамида, разоблаченная СБУ, работала на Юлию Тимошенко

Сами переговоры ведут некто В.Ковалевский, С.Билошицкий и неизвестное лицо. В основном они обсуждают деньги, которые пойдут в регионы (в видео идет речь о 10 областях) на оплату работы участников пирамиды в избирательных комиссиях.

Читай также: На предвыборную рекламу партии потратили почти 150 млн грн - КИУ

Деньги, судя по переговорам, им должны были платить помесячно в течение пяти месяцев, постепенно повышая оплату с 300 грн (например, в январе сумма должны была достигнуть 1000 грн).

Читай также: Тысяча силовиков провела учения к выборам

Также участники переговоров обсуждали возможные действия, если кого-то из участников пирамид поймают, работу юриста и адвоката в этом случае и ее оплату. Неизвестное лицо в переговорах предлагает заранее все подробности возможных ситуаций обсудить с людьми, чтобы “снять 50% проблем“.

“Ситуация “А“ - звоните сюда, ситуация “Б“ - звоните сюда, ситуация “С“ - ноги в руки и бегите!“ - приводит он пример.

Читай также: В Крыму набрали наемников в ЧВК “Вагнер“ для отправки в Судан - СБУ

Что касается оплаты работы на местах, в видео идет речь о сумме в 110 тысяч долларов, или чуть более 3 млн грн. Хорошую часть переговоров их участники также спорят о сумме оплаты участникам “полевых штабов“ и пересчитывают деньги.

“Давай попробуем вписаться в три (миллиона гривен - прим.ред). но я не хочу тебя ограничивать. То есть, я уеду. Короче, все деньги, которые у меня есть, я сейчас раздам“, - говорит Ковалевский.

Читай также: Волонтеры “Миротворца“ завербовали 300 россиян якобы для ЧВК “Вагнер“

Он также говорит, что у него при себе есть 1 миллион грн и спрашивает, в какой валюте Билошицкий хочет получить деньги. “Если есть, гривны. Особенно если есть пятисотки, это вообще идеально“, - отвечает последний.

“Есть и пятисотками. У меня на это лям есть. Могу лям весь тебе дать. Ты ж то у меня в приоритете. Если проиграют здесь, пойду в монастырь“, - говорит Ковалевский. Впрочем, позже оказывается, что у него деньги все же в долларах. “Получил в гривнах, а тебе разменял на доллары“, - разводит он руками.

Читай также: В СБУ заявили о разоблачении схемы финансирования сепаратистов

“- 110 тысяч американских денег мы берем, так? - Да, берете“, - обсуждают подозреваемые.

В пирамиду, по данным СБУ, входили руководители так называемых “полевых штабов“ - в составе были граждане Украины, РФ и других стран. Объемы финансирования сети были расписаны в соответствии с числом избирателей и размерами округов.

Читай также: Расследование расстрела “Небесной сотни“: как продвигается и почему так долго

Напомним, ранее в СБУ заявили о раскрытии работы “избирательной пирамиды“ и начале обысков в связи с результатами расследования.