Двое военных пострадали от взрыва на полигоне под Киевом

Причиной происшествия стало нарушение мер безопасности.

На полигоне под Киевом военные пострадали от взрыва facebook.com/pressjfo.news

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На полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы два военнослужащих срочной службы. Об этом в Facebook пишет 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

“Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Минобороны, им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угрозы нет“, - отметили в ведомстве.

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Предварительные причины чрезвычайного происшествия - нарушение мер безопасности. По данному факту назначено служебное расследование, отметили в бригаде.

“Хотим еще раз призвать не трогать неизвестные и подозрительные предметы на военных полигонах. Это несет опасность!“, - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, ранее в разведке сообщали, что оккупанты на Донбассе пытаются вербовать на военную службу ранее уволенных с нее местных жителей.