Денисова поймала Москалькову в коридоре греческого парламента

Российский омбудсмен так и не согласовала встречу с украинским, но они все же пересеклись и переговорили в Афинах.

Москалькова и Денисова все же переговорили в Афинах facebook.com/denisovaombudsman

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова все-таки встретилась с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой в Афинах. Об этом украинский уполномоченный по правам человека написала в Facebook.

При этом она отметила, что российская сторона так время встречи и не согласовала, хотя ранее была договоренность пообщаться в Греции. “Я вынуждена была остановить российского омбудсмена прямо в коридоре здания парламента Греческой Республики“, - рассказала Денисова.

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Омбудсмены обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным украинским морякам и их обследование в России.

“Я отметила, что обследование - это не лечение. Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко требуют немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не поверхностных осмотров“, - подчеркивает Денисова.

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Кроме того, она подняла тему ухудшения состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова. “Они до сих пор не обеспечены полноценным лечением, несмотря на наличие медицинских заключений о надкритичном состоянии здоровья“, - возмущена омбудсмен.

По словам Денисовой, Москалькова заявила, что у нее нет мандата вести переговоры о возможном обмене политзаключенными. “Я напомнила ей, что представителем РФ ТКГ Борисом Грызловым указано, что именно Москалькова должна заниматься этим вопросом“, - говорит омбудсмен.

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Напомним, ранее сообщалось, что Татьяна Москалькова отменила встречу с Людмилой Денисовой в Афинах.