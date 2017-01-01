В Харькове спецназ задержал вооруженную группировку
Полиция Харькова совместно с бойцами спецподразделения КОРД задержали вооруженную группировку, которую подозревают в преступной деятельности. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает пресс-служба полиции.
У задержанных изъяли два автомата Калашникова, пистолеты, гранату Ф-1, травматическое и холодное оружие, а также другие вещественные доказательства.
По данным правоохранителей, в состав группировки входили жители Харьковской области в возрасте от 33 до 40 лет. Их, в частности подозревают в нападении на журналиста в конце прошлого года и подготовке нападений на представителей общественных организаций Харьковской области.
Полиция установила, что автоматическое оружие попало к задержанным из зоны боевых действий на Донбассе.
Задержанным готовится подозрение в совершении преступлений по трем статьям и избрание меры пресечения.
Cмотрите фотогалерею: В Харькове спецназ задержал вооруженную группировку
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