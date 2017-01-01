ОУН грозится не пустить "Квантовый скачок Шевченко" на гастроли

Националисты считают, что с "карикатурными" изображениями писателя нельзя гастролировать по стране .

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Представители движения ОУН собрались под Национальным музеем Тараса Шевченко в Киеве на акцию против выставки "Квантовый скачок Шевченко". Об этом сообщает Укринформ.

Несколько десятков активистов требуют не проводить выставку в других городах Украины. Активисты держат украинские флаги и скандируют "Руки прочь от Шевченко!".

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"Выставка, где в карикатурном виде изображен Тарас Григорьевич Шевченко, прошла под патронатом Музея Шевченко", - пояснил сказал лидер ОУН Николай Кохановский.

"Мы не дадим "гастролировать" с этой выставкой по стране. Выставку планируется провести в Виннице, Львове и Житомире ", - подчеркнул он.

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К активистам вышел генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус, который подчеркнул важность выставки и заверил, что у нее будет продолжение.

"Когда была идея сделать эту выставку, мы обсудили на научном совете, и научный совет ее поддержал. Это инициатива художника и нашей молодежи, и я буду ее поддерживать", - отметил он.

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"Выставка была призвана для того, чтобы привлечь внимание к творчеству Шевченко", - подчеркнул директор музея. Ситуация под музеем спокойная, возле митингующих дежурит полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что в киевском метро испортили выставку нестандартных портретов Тараса Шевченко.