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Меркель, Олланд и Путин не подписывали минские соглашения - Кучма

Комментариев: 9
Лидеры нормандского формата изначально не верили в выполнение минских соглашений и не хотели брать на себя обязательств, говорит Кучма.
Кучма утверждает, что Меркель, Олленд и Путин минские соглашения не подписывали
Кучма утверждает, что Меркель, Олленд и Путин минские соглашения не подписывали

Лидеры нормандского формата - Канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и российский президент Владимир Путин не подписывали минские соглашения. Об этом в четверг, 21 февраля, заявил бывший президент Украины, представлявший ранее Киев на переговорах в Минске, Леонид Кучма в эфире телеканала 112 Украина.

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“Я никогда не говорил, но сегодня скажу. Учитывая, что я подписывал эти Минские соглашения… Понимаете, если лидеры, которые входят в нормандский формат, лично не ставили свои подписи – ни Олланд, ни Меркель, не говорю уже про Путина… О чем это говорит? Они не верили, что это будет выполнено и не хотели брать на себя обязательства, подписывая этот документ. Отсюда и далее результаты“, – заявил Кучма. 

“Не будет мира - будет замороженный конфликт, который есть сегодня, посредством которого будут влиять на Украину, чтобы довести ее до… далее понятно“, - добавил он.

Отметим, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закрепление в Конституции Украины курса в ЕС и НАТО направлено на уничтожение минских договоренностей.

 

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Теги: Путин, Меркель, Кучма, Олланд, минские договоренности, нормандская четверка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Da-Gabon    21.02.2019, 19:18
Оценка:  +2
Da-Gabon
Сколько лет прошло. Осенило.
LatAlliensSuck    21.02.2019, 19:14
Оценка:  -2
LatAlliensSuck
Я не понимаю этих свинячих визгов. Ну не будет и не будет, что дальше? Отгородиться колючей проволкой, лишить гражданства и к себе не пускать, и жить дальше. Пускай себе гниют заживо в нищите!
farfalle    21.02.2019, 19:16
Оценка:  +2
farfalle
На яхте покатаешь, миллионер из трущоб?
pochta-mail    21.02.2019, 19:08
Оценка:  +3
pochta-mail
Договор подписывали Украина и Представители ОРДЛО..а вышеуказанные страны выступали посредниками в ппреговорах
Вот кто подписывал,те и должны выполнять условия Минских соглашений
LatAlliensSuck    21.02.2019, 19:16
Оценка:  -3
LatAlliensSuck
Никаких представителей никакого ордло там и близко не было, ватный пидapac... Подписи стоят именно этих 4х стран - рф, Франци, ФРГ, Украина.
farfalle    21.02.2019, 19:17
Оценка:  +1
farfalle
Статью прочти, дегенерат
VSHIVANKA    21.02.2019, 18:47
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ПОЧЕМУ ТОГДА МАЙДАУНЫ И ИХ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА С УПОРСТВОМ ДЕБИЛОВ ТРЕБУЮТ ОТ РОССИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТИХ СОГЛАШЕНИЙ ?!
ВЫ ДЕБИЛЫ ?!
ВосставшийИзБана    21.02.2019, 18:57
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А почему ты пишешь капсом? Ты имбецил?
FPN    21.02.2019, 19:15
Оценка:  +1
FPN
ЭТО ЗАПРЕЩЕНО????!!!
МНЕ ТАК ПРОЩЕ.
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