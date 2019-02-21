В Запорожье верблюд откусил палец посетителю парка
О состоянии пострадавшего не сообщается.
Исполняющий обязанности директора центрального парка Запорожья Дубовая роща Олег Комаренко заявил о том, что верблюд откусил фалангу пальца одному из посетителей. Об этом в четверг, 21 февраля, пишет ZaБор.
По его словам, верблюд откусил фалангу пальца посетителю Дубовки, который хотел на нем покататься. Когда именно произошел инцидент, не сообщается.
Комаренко выступил с резкой критикой в адрес предпринимателей, которые держат животных в парке.
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