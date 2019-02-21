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В Запорожье верблюд откусил палец посетителю парка

Комментариев: 1
О состоянии пострадавшего не сообщается.
Верблюд откусил палец посетителю Дубовой рощи
Верблюд откусил палец посетителю Дубовой рощи
zabor.zp.ua

Исполняющий обязанности директора центрального парка Запорожья Дубовая роща Олег Комаренко заявил о том, что верблюд откусил фалангу пальца одному из посетителей. Об этом в четверг, 21 февраля, пишет ZaБор.

По его словам, верблюд откусил фалангу пальца посетителю Дубовки, который хотел на нем покататься. Когда именно произошел инцидент, не сообщается.

Комаренко выступил с резкой критикой в адрес предпринимателей, которые держат животных в парке.

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Теги: Запорожье, парк, верблюд
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
weightless    21.02.2019, 19:07
Оценка:  0
weightless
Добрый верблюд,
ведь мог откусить придурку всю кисть
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