В Запорожье верблюд откусил палец посетителю парка

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Исполняющий обязанности директора центрального парка Запорожья Дубовая роща Олег Комаренко заявил о том, что верблюд откусил фалангу пальца одному из посетителей. Об этом в четверг, 21 февраля, пишет ZaБор.

По его словам, верблюд откусил фалангу пальца посетителю Дубовки, который хотел на нем покататься. Когда именно произошел инцидент, не сообщается.

Комаренко выступил с резкой критикой в адрес предпринимателей, которые держат животных в парке.

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