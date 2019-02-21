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Главу райсовета Броваров забросали яйцами

Комментариев: 1
Сергея Гришко обвиняют в том, что он занимается присвоением бюджетных денег, направляя госзаказы на свои предприятия.

Внеочередная сессия Броварского районного совета в четверг, 21 февраля, закончилась потасовкой, во время которой председателя забросали яйцами. Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на общественную организацию Традиции и порядок.

Члены организации обвиняют главу совета Сергея Гришко в том, что он занимается присвоением бюджетных денег, направляя госзаказы на свои предприятия – асфальтные и бетонные заводы.

Присутствовавшие в сессионном зале активисты начали кричать: "Ганьба" и бросать в председателя яйца. Произошла потасовка и драка, вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, несколькими днями ранее в суде Броваров прокурору угрожали ножом

А в ноябре прошлого года под Радой митингующие забросали яйцами нардепа.

 

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Теги: Киевская область, яйца, Бровары, потасовка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
big-werasd    21.02.2019, 19:54
Оценка:  +1
big-werasd
Так все чиновники делают, это бонусы за признание майданного переворота, а почему только этого забросали?
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