Главу райсовета Броваров забросали яйцами

Сергея Гришко обвиняют в том, что он занимается присвоением бюджетных денег, направляя госзаказы на свои предприятия.

Внеочередная сессия Броварского районного совета в четверг, 21 февраля, закончилась потасовкой, во время которой председателя забросали яйцами. Об этом сообщает Лига.нет со ссылкой на общественную организацию Традиции и порядок.

Члены организации обвиняют главу совета Сергея Гришко в том, что он занимается присвоением бюджетных денег, направляя госзаказы на свои предприятия – асфальтные и бетонные заводы.

Присутствовавшие в сессионном зале активисты начали кричать: "Ганьба" и бросать в председателя яйца. Произошла потасовка и драка, вмешались сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, несколькими днями ранее в суде Броваров прокурору угрожали ножом.

А в ноябре прошлого года под Радой митингующие забросали яйцами нардепа.

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