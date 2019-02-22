Конференция молодежи в поддержку Тимошенко срежиссирована штабом Батькивщины - активист

Конференция «О молодежи вспоминает только Тимошенко», которую накануне провела бы независимая молодежная организация «Молодежь Украины за будущее», была полностью срежиссированной молодежной организацией «Батькивщины». Об этом в своем блоге заявляет лидер инициативы «Твой голос» Александр Санченко.

“Вчера состоялась пресс-конференция которую под копирку разместили различные СМИ с красочной названием “О молодежи вспоминает только Тимошенко“. Само название и так как это было расположено по СМИ сами понимаете на что намекает. На самом пресс-конференции от типа независимой организации был прочитан тот же набор месседжей которые делала молодежка БЮТ. Даже с теми же подводками о демографии и количеству молодых людей, планирующих выехать из Украины“, - заявил блогер.

Свидетельством этого является то, что Владимир Питель, лидер этой неизвестной организации, имеет тесные отношения с депутатом от БЮТ Иваном Крулько, а во время конференции просто зачитывал текст по бумажке: «пресс-конференция сводилась к прочтением парнем с бумажечки текста пока 2 девушки рядом стесняясь опустили взгляды».

По мнению Александра Санченко, такие действия молодежной организации «Батькивщина» только делают из сильной стороны партии - слабое и вредят партии. «Ну вы же прекрасно понимаете, что о молодежи в программах вспоминает не только ЮВТ. Зачем этот месседж? Зачем проплаченная пресс-конференция и проплаченное размещения с ложным заголовком? В глазах людей, которые разбираются в материале вы со своей сильной стороны делаете слабой - потому что такие месседжи и способ их донесения вызывает только отвращение», - резюмировал он.