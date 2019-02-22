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Конференция молодежи в поддержку Тимошенко срежиссирована штабом Батькивщины - активист

Комментариев: 4
Конференция молодежи в поддержку Тимошенко срежиссирована штабом Батькивщины - активист

Конференция «О молодежи вспоминает только Тимошенко», которую накануне провела бы независимая молодежная организация «Молодежь Украины за будущее», была полностью срежиссированной молодежной организацией «Батькивщины». Об этом в своем блоге заявляет лидер инициативы «Твой голос» Александр Санченко.

“Вчера состоялась пресс-конференция которую под копирку разместили различные СМИ с красочной названием “О молодежи вспоминает только Тимошенко“. Само название и так как это было расположено по СМИ сами понимаете на что намекает. На самом пресс-конференции от типа независимой организации был прочитан тот же набор месседжей которые делала молодежка БЮТ. Даже с теми же подводками о демографии и количеству молодых людей, планирующих выехать из Украины“, - заявил блогер.

Свидетельством этого является то, что Владимир Питель, лидер этой неизвестной организации, имеет тесные отношения с депутатом от БЮТ Иваном Крулько, а во время конференции просто зачитывал текст по бумажке: «пресс-конференция сводилась к прочтением парнем с бумажечки текста пока 2 девушки рядом стесняясь опустили взгляды».

По мнению Александра Санченко, такие действия молодежной организации «Батькивщина» только делают из сильной стороны партии - слабое и вредят партии. «Ну вы же прекрасно понимаете, что о молодежи в программах вспоминает не только ЮВТ. Зачем этот месседж? Зачем проплаченная пресс-конференция и проплаченное размещения с ложным заголовком? В глазах людей, которые разбираются в материале вы со своей сильной стороны делаете слабой - потому что такие месседжи и способ их донесения вызывает только отвращение», - резюмировал он.

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Комментариев (5)
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Woodbrother    22.02.2019, 10:00
Оценка:  0
Woodbrother
Жалкие потуги Воны. Не встречал в реальной жизни ни одного ее сторонника.
fkrfyfan    22.02.2019, 09:53
Оценка:  -2
fkrfyfan
Ждём конференцию - "О пенсионерах вспоминает только порошенко."
nfhvyt    22.02.2019, 09:52
Оценка:  -3
nfhvyt
Тимошенко и Порошенко это одна банда, вместе стрыбалы на майдане. Ей нужно оттянуть голоса на себя что б во втором туре отдать их порошенко. Помешать им слиться а экстазе может только Зеленский.
Woodbrother    22.02.2019, 10:01
Оценка:  +1
Woodbrother
За клоуна голосовать -страну не уважать.
fkrfyfan    22.02.2019, 10:52
Оценка:  0
fkrfyfan
А за алкаша поросёнко голосовать?
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