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Шустер заявил о старте нового проекта

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На данный момент накапливается аналитическая база, после чего телеведущий займется освещением предвыборной кампании.
Савик Шустер
Савик Шустер
3s.tv

Телеведущий Савик Шустер заявил о запуске нового проекта "Выборы 2019", в котором сможет принять участие каждый украинец. Об этом он в четверг, 21 февраля, сообщил на своей странице в Facebook.

"Любой желающий сможет проголосовать на сайте и высказать свою эмоцию по отношению к кандидатам в президенты", - сказано в сообщении.

Шустер также отметил, что будет лично освещать ход предвыборной кампании в Украине, как только сайт соберёт достаточно данных для аналитики.

Напомним, в конце 2016 года Савик Шустер заявил о закрытии собственного телеканала из-за нехватки денег. Перед этим что ему аннулировали разрешение на работу в Украине.

 

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Теги: Выборы, Савик Шустер, телеканал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LatAlliensSuck    21.02.2019, 23:23
Оценка:  +1
LatAlliensSuck
Как мухи насгавно....
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