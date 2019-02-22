Спутниковые снимки и статистика: Волкер представил сайт о действиях РФ в Украине

На веб-сайте под названием Противодействие российской агрессии в Украине изложена хронология событий от аннексии Крыма до захвата украинских кораблей в ноябре 2018 года.

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине.

Об этом он сообщил в Twitter в четверг, 21 февраля.

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"Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт Противодействие российской агрессии в Украине - инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине"", - написал Волкер.

Please see our new website “Countering Russia's Aggression in Ukraine” - an innovative effort to use satellite imagery, maps, & stats to detail impact of aggression in .



Thanks to @CSOAsstSec and team for hard work! https://t.co/bWE8WdFMw1 — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 21 февраля 2019 г.

Напомним, в годовщину подписания минских соглашений Волкер заявил, что Россия на протяжении четырех лет ежедневно продолжает их нарушать.

Как сообщалось 19 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины сорвали курируемый Россией проект дестабилизации ситуации в Украинском государстве, в рамках которого члены организованной гражданином страны в интересах РФ Николаем Дульским радикальной организации “Белые балаклавы“ готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины. СБУ 18 февраля задержала Евгения Моринца, также известного как “Белая балаклава“. Его подозревают в работе на российские спецслужбы и в попытке захват государственной власти.