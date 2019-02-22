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Спутниковые снимки и статистика: Волкер представил сайт о действиях РФ в Украине

Комментариев: 7
На веб-сайте под названием Противодействие российской агрессии в Украине изложена хронология событий от аннексии Крыма до захвата украинских кораблей в ноябре 2018 года.
Курт Волкер
Курт Волкер
twitter.com/SpecRepUkraine

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине.

Об этом он сообщил в Twitter в четверг, 21 февраля.

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"Пожалуйста, посетите наш новый веб-сайт Противодействие российской агрессии в Украине - инновационную попытку использовать спутниковые снимки, карты и статистику, чтобы детализировать влияние российской агрессии в Украине"", - написал Волкер.

 

Напомним, в годовщину подписания минских соглашений Волкер заявил, что Россия на протяжении четырех лет ежедневно продолжает их нарушать.

Как сообщалось 19 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины сорвали курируемый Россией проект дестабилизации ситуации в Украинском государстве, в рамках которого члены организованной гражданином страны в интересах РФ Николаем Дульским радикальной организации “Белые балаклавы“ готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины. СБУ 18 февраля задержала Евгения Моринца, также известного как “Белая балаклава“. Его подозревают в работе на российские спецслужбы и в попытке захват государственной власти.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Россия, Украина, сайт, агрессия России, Курт Волкер
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Комментариев (7)
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Колишній-східняк    22.02.2019, 09:06
Оценка:  0
Колишній-східняк
Thаnks. І lоoked thrоugh аnd hаve kеpt іt.
Peyot    22.02.2019, 08:35
Оценка:  +2
Peyot
Хороший сайт по полочкам все разложили. Очень коечно все сжато не раскрыта и 1/10 того зла которое несут руские! Но хоть что то !
VSHIVANKA    22.02.2019, 07:20
Оценка:  -4
VSHIVANKA
ЖАЛКИЕ КЛОУНЫ , КАК ВЫ СМЕШНЫ В СВОЕЙ БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ ....)))
ХОТЯ Я ПОНИМАЮ , " АГРЕССИЯ РОССИИ " ЭТО ДОВОЛЬНО УСПЕШНЫЙ БРЕНД , КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ КАК НА ЗАПАДЕ ТАК И НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ .....
НИЧЕГО ЛИЧНОГО , ПРОСТО БИЗНЕС ....))))
РУССКИЕ ИДУТ !!!!!!!!!
ААААААА !!!!!! )))))
Kostos    22.02.2019, 08:11
Оценка:  +3
Kostos
Рогатый, ко-ко-ко
Peyot    22.02.2019, 08:35
Оценка:  +2
Peyot
про бессилую злобу раскажи вашим руским пенсионерам которые в первую очередь платят за руские окупационные воны!))))
Колишній-східняк    22.02.2019, 09:16
Оценка:  0
Колишній-східняк
Да не реагируйте вы на этого клоуна. Ему же за каждый ваш такой коммент на карточку бабаки от ФСБ капают. Он для этого тут круглосуточно флудит, а вы ему помогаете.
Peyot    22.02.2019, 08:37
Оценка:  +2
Peyot
а насчет бренда так это у вас лилипутин уже 20 лет сиди при власти запугивая 100млн алкашей что везде биндеры нато и цру ... все хотят отнять у вас боярышник валежник и скрепы))))
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