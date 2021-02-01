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Итоги 21.02: Разоблачение СБУ и курс в ЕС и НАТО

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В Украине раскрыли "избирательную пирамиду"; вступили в силу изменения в Конституцию: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.
СБУ раскрыла механизм подкупа избирателей
СБУ раскрыла механизм подкупа избирателей
ssu.gov.ua

Полиции разрешили использовать беспилотники

МВД разрешило правоохранителям использовать беспилотные летательные аппараты для обеспечения правопорядка и предупреждения преступлений.

Приказом ведомства утверждена инструкция по применению органами и подразделениями полиции технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи.

Порошенко получил награду в США

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду Международный государственный деятель от Совета по вопросам мировых дел Филадельфии.

Вступил в силу закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Изменения в Конституцию в части намерения Украины вступить в Европейский Союз и НАТО вступили в силу.

Закон № 9037 меняет преамбулу Конституции, устанавливая, что парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины.

СБУ раскрыла "избирательную пирамиду"

В СБУ заявили о разоблачении "избирательной пирамиды" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

Отмечается, что в результате более 30 обысков, проводимых у членов группировки, целью которой был масштабный подкуп избирателей, изъяли десятки тысяч долларов, расписки о выплате средств и другие документы.

В ведомстве утверждают, что преступную схему организовал народный депутат от Батькивщины Руслан Богдан.

Корреспондент.net собрал данные о подкупе избирателей.

Мадуро закрыл границу с Бразилией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией. По его словам, данное решение является превентивной мерой, необходимой для безопасности страны из-за угрозы вторжения США под видом ввоза гуманитарной помощи.

В Каталонии проходили масштабные акции протеста

В Барселоне проходила многотысячная акция протеста под лозунгом Самоопределение - не преступление

Участники всеобщей забастовки, которые выступают за отделение автономии от Испании, блокировали основные транспортные магистрали и железнодорожные пути. Официально основным требованием протестующих являются социальные улучшения.

США пригрозили странам, использующим Huawei

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не будут обмениваться информацией с теми странами, которые используют технологии и оборудование компании Huawei.

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Теги: СБУ, Венесуэла, Порошенко, Каталония, Евроинтеграция, беспилотник, Huawei
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Источник: Корреспондент.net

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