За минувшие сутки на Донбассе ранены трое военных

За сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе.

За прошедшие сутки, 21 февраля, сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. При этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение было применено четыре раза.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток позиции украинских военных были обстреляны четыре раза, а в полосе действий оперативно-тактической группировки Север - три раза.

"В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - доложили в штабе ООС.

Напомним, 20 февраля сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях погиб военный.