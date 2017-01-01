С 22 февраля в Украине введены новые банкноты 500 грн
В Украине начиная с 22 февраля введены в обращение банкноты номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Якова Смолия.
Об этом сообщает передает пресс-служба нацрегулятора.
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Нацбанк вводит в обращение банкноты номиналом 500 грн образца 2015 года с подписью председателя Национального банка Украины Якова Смолия и отображением на них года выпуска в соответствии с решением правления НБУ от 29 января 2019 года № 68-рш.
Таким образом обеспечивают наличное обращение в рамках планового на текущий год выпуска на смену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот.
Параллельно с выпущенными банкнотами можно будет пользоваться купюрами предыдущих лет выпуска.
Как сообщалось 21 февраля, фальшивыми ценными бумагами Tesla Motors торговали одесские мошенники.