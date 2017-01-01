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С 22 февраля в Украине введены новые банкноты 500 грн

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На банкнотах размещена подпись Смолия.
Купюрами предыдущих лет выпуска можно пользоваться параллельно
Купюрами предыдущих лет выпуска можно пользоваться параллельно
beta.bank.gov.ua

В Украине начиная с 22 февраля введены в обращение банкноты номиналом 500 гривен с подписью главы НБУ Якова Смолия.

Об этом сообщает передает пресс-служба нацрегулятора.

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Нацбанк вводит в обращение банкноты номиналом 500 грн образца 2015 года с подписью председателя Национального банка Украины Якова Смолия и отображением на них года выпуска в соответствии с решением правления НБУ от 29 января 2019 года № 68-рш.

Таким образом обеспечивают наличное обращение в рамках планового на текущий год выпуска на смену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот.

Параллельно с выпущенными банкнотами можно будет пользоваться купюрами предыдущих лет выпуска.

Новые печатают на смену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот
Новые печатают на смену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот
beta.bank.gov.ua

Как сообщалось 21 февраля, фальшивыми ценными бумагами Tesla Motors торговали одесские мошенники.

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Теги: банкноты, НБУ, Нацбанк, купюры, гривна
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