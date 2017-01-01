Румыния выдвинула условия по признанию ПЦУ

Румынская церковь требует от Украины создать румынский викариат в составе ПЦУ и выпускать религиозные книги на их языке.

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Румынская православная церковь может признать Православную церковь Украины (ПЦУ), если украинские власти обеспечат права и свободы румынских общин.

Об этом сообщает пресс-служба Румынской патриархии.

Сообщается, что синод Румынской церкви на предстоящей сессии для решения по ПЦУ рассмотрит вопрос 127 румынских православных приходов, которые находятся преимущественно в Северной Буковине и пребывают в УПЦ Московского патриархата. Также церковь настаивает, на необходимости консультаций с румынскими православными в Украине, которые заинтересованы в сохранении этнической и языковой идентичности.

“В этом смысле необходимо получить письменные заверения от церковных и государственных органов Украины в том, что этническая и языковая идентичность румын будет уважаться, и что эти верующие будут иметь возможность объединиться в румынский православный викариат и возможность развивать духовные отношения с Румынским патриархатом“, - говорится в сообщении.

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Уточняется, что имеется в виду возможность получать религиозные книги на румынском языке. В этой связи отмечается, что украинский православный викариат действует в Румынии с 1990 года. Кроме того, Румынский патриархат попросит Константинополь прояснить проблему неканонических иерархов, которые принадлежали к бывшему Киевскому патриархату.

В то же время Румынская церковь отметила, что автокефалия ПЦУ не решила церковные проблемы в Украине. В частности, ПЦУ была принята в основном теми, кто не был в общении с Московским патриархатом.

“Проблема церковного единства Украины в настоящее время не полностью решена, в том числе и потому, что в Украине есть русское население, имеющее прямое отношение к Московскому патриархату“, - говорится в сообщении.

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Напомним, 5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. А уже на следующий день, 6 января, Варфоломей официально вручил Томос первому предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.