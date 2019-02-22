Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пушилин до войны был участником пирамиды МММ - СМИ

Комментариев: 3
В сети высмеяли архивное фото нынешнего главаря "ДНР".
От от деятельности финансовой пирамиды МММ пострадало около 15 млн. человек
От от деятельности финансовой пирамиды МММ пострадало около 15 млн. человек
соцсети

В так называемой “ДНР“ пытаются скрывать на “официальных“ сайтах тот факт, что глава сепаратистов Денис Пушилин до войны был участником финансовой пирамиды МММ.

Снимком в своем Telegram-канале поделился журналист Денис Казанский, передает Униан.

Читай также: Умер Сергей Мавроди. Биография “злого гения“

“Когда видишь подобные снимки, лучше всего понимаешь дикость происходящего сегодня. А еще понимаешь, что в жизни может быть все, что угодно, и нет невероятных сценариев“, — написал он. “Мог ли кто-то 6 лет назад, проходя мимо этого несчастья, допустить мысль о том, что через несколько лет оно будет называться “главой Донецкой республики?“, — добавил журналист.

Напомним, в субботу, 31 марта, в Москве тайно похоронили известного афериста и онователя МММ Сергея Мавроди. 

Как сообщалось 2 ноября, Пушилин сделал “вице-премьером ДНР“ бывшую бухгалтершу.

Поделись:
Теги: ДНР, Пушилин, война, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
nfhvyt    22.02.2019, 10:46
Оценка:  -1
nfhvyt
А чё не высмеять финансовую пирамиду, когда доллар был по 8, а в одночасье стал по 27, ведь до сих пор же смешно.
CasperW    22.02.2019, 10:41
Оценка:  +1
CasperW
боян.
Но вообще он и зараз является участником (правда уже главой) финансовой пирамиды. Только у этой пирамиды нужно более четко следить за курсом. Так как в случае обвала теряешь не деньги а голову. Вон, Плотницкий (бывший глава соседне пирамиды) - смог. А Захарченко - нет
ВыВсеВрети    22.02.2019, 10:39
Оценка:  0
ВыВсеВрети
кто это не знал?...уровень!...))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь