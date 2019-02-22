Пушилин до войны был участником пирамиды МММ - СМИ

В сети высмеяли архивное фото нынешнего главаря "ДНР".

От от деятельности финансовой пирамиды МММ пострадало около 15 млн. человек соцсети

В так называемой “ДНР“ пытаются скрывать на “официальных“ сайтах тот факт, что глава сепаратистов Денис Пушилин до войны был участником финансовой пирамиды МММ.

Снимком в своем Telegram-канале поделился журналист Денис Казанский, передает Униан.

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“Когда видишь подобные снимки, лучше всего понимаешь дикость происходящего сегодня. А еще понимаешь, что в жизни может быть все, что угодно, и нет невероятных сценариев“, — написал он. “Мог ли кто-то 6 лет назад, проходя мимо этого несчастья, допустить мысль о том, что через несколько лет оно будет называться “главой Донецкой республики?“, — добавил журналист.

Напомним, в субботу, 31 марта, в Москве тайно похоронили известного афериста и онователя МММ Сергея Мавроди.

Как сообщалось 2 ноября, Пушилин сделал “вице-премьером ДНР“ бывшую бухгалтершу.