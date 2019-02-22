Климкин надеется удивить РФ миссией ВМС в Керченском проливе

За миссией будут наблюдать и с воздуха, и из космоса, а вот на борту иностранных военных, скорее всего, не будет.

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На борту украинских военных кораблей при их новой отправке через Керченский пролив вряд ли будут находиться иностранные наблюдатели, но максимальная огласка и наблюдение у миссии будет. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в интервью Цензор.нет.

“На сегодняшний день я не думаю, что на борту непосредственно будут иностранные военные. Речь идет лишь о возможности наблюдения с их стороны“, - пояснил он. Министр отметил, что в Берлине состоялись консультации Украины с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии.

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“Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная. А сначала идея наших партнеров заключалась в том, чтобы направить по паре представителей от каждой стороны, которые должны оценить ситуацию в оккупированной Керчи“, - рассказал он.

По словам Климкина, в итоге международные партнеры Украины поняли, о чем идет речь. “Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать, только когда скомбинировать эти методы“, - считает министр.

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Вторым аспектом является присутствие военных кораблей союзников Украины в Черном море, отметил Климкин - постоянному их там пребыванию мешает конвенция Монтре (ограничивает присутствие конкретного судна на срок не более 21 дня, например).

“Есть, конечно, свои нюансы, связанные с конвенцией Монтре, но у нас есть идеи, как это осуществить в рамках международного права. Есть идеи по покупке или лизинга военных кораблей, совместной работы экипажей“, - отметил Климкин.

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“Все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию“, - подчеркнул министр.

Он добавил, что миссии по проходу кораблей ВМС в Керченском проливе должны проводиться при полной координации с международными партнерами и максимальной оглаской, чтобы избежать “многих трюков“ со стороны России.

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“Третье: они должны делаться под соответствующим международным мониторингом. А вот когда и, главное, как, я не скажу, так как тогда ко многим вещам Россия подготовится“, - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев хочет мониторить Керченский пролив из космоса.