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Климкин надеется удивить РФ миссией ВМС в Керченском проливе

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 12
За миссией будут наблюдать и с воздуха, и из космоса, а вот на борту иностранных военных, скорее всего, не будет.
Климкин рассказал о переговорах по новой миссии кораблей ВМС в Керченском проливе
Климкин рассказал о переговорах по новой миссии кораблей ВМС в Керченском проливе
EPA/UPG

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На борту украинских военных кораблей при их новой отправке через Керченский пролив вряд ли будут находиться иностранные наблюдатели, но максимальная огласка и наблюдение у миссии будет. Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в интервью Цензор.нет.

“На сегодняшний день я не думаю, что на борту непосредственно будут иностранные военные. Речь идет лишь о возможности наблюдения с их стороны“, - пояснил он. Министр отметил, что в Берлине состоялись консультации Украины с немцами и французами относительно возможного формата мониторинговой миссии. 

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“Мы хотим, чтобы она была постоянная и эффективная. А сначала идея наших партнеров заключалась в том, чтобы направить по паре представителей от каждой стороны, которые должны оценить ситуацию в оккупированной Керчи“, - рассказал он. 

По словам Климкина, в итоге международные партнеры Украины поняли, о чем идет речь. “Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и очевидно, из космоса. Эффективный мониторинг будет работать, только когда скомбинировать эти методы“, - считает министр.

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Вторым аспектом является присутствие военных кораблей союзников Украины в Черном море, отметил Климкин - постоянному их там пребыванию мешает конвенция Монтре (ограничивает присутствие конкретного судна на срок не более 21 дня, например). 

“Есть, конечно, свои нюансы, связанные с конвенцией Монтре, но у нас есть идеи, как это осуществить в рамках международного права. Есть идеи по покупке или лизинга военных кораблей, совместной работы экипажей“, - отметил Климкин.

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“Все опции мы обсуждаем. Я надеюсь, что нам удастся удивить Россию“, - подчеркнул министр.

Он добавил, что миссии по проходу кораблей ВМС в Керченском проливе должны проводиться  при полной координации с международными партнерами и максимальной оглаской, чтобы избежать “многих трюков“ со стороны России.

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“Третье: они должны делаться под соответствующим международным мониторингом. А вот когда и, главное, как, я не скажу, так как тогда ко многим вещам Россия подготовится“, - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев хочет мониторить Керченский пролив из космоса.

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Теги: Керченский пролив, корабли, ВМС, РФ, МИД, Германия, Франция, Украина
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Комментариев (13)
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Boxerogos    22.02.2019, 12:28
Оценка:  0
Boxerogos
Безумная порошенковская козлоногая свинособака,не моя вина что"герои"-мародёры в 2014-м отправляли награбленное Новой Почтой,а в Донецке мародёров расстреливали.И кто тебе,свинособаке сказал что фрагменты принадлежат"украинским солдатам"?Ты их на вкус пробовал?)))))))))))))
fkrfyfan    22.02.2019, 12:17
Оценка:  -1
fkrfyfan
Ох и придумщик, ох и мечтатель.
Boxerogos    22.02.2019, 11:55
Оценка:  0
Boxerogos
Удивить Россию Клим Чугункин сможет только если будет стоять на капитанском мостике нашего мега фрикгата"Гейтмэн Сагейдачный"с попугаем на плече,на флагштоке которого будет развеваться"Весёлый Роджер".))))))))))))))
WTF2wtf    22.02.2019, 12:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Больное украинофобко ...
Boxerogos    22.02.2019, 12:09
Оценка:  -3
Boxerogos
Приятно познакомиться.А я Саша,очень люблю Украину,а козлоногих порошенковских свинособак,типа тебя,не отличаю от навоза.))))))))))))
WTF2wtf    22.02.2019, 12:15
Оценка:  -1
WTF2wtf
Подполковник, которому разрешали присутствовать на расстрелах в оккупированном Донецке, как ты писал?
Больной путинский бот-многостаночник ...
WTF2wtf    22.02.2019, 12:18
Оценка:  0
WTF2wtf
Boxerogos - абсолютно конченый нацик-украинофоб, который пишет, что останки убитых россиянами украиснких солдат нужно "скармливать свиньям" ...

Boxerogos 21.02.2019, 11:44Оценка: -3 Скормите эти фрагменты свиньям!
Источник: news.bigmir.net/ukraine/18892 26-Blagodarja-DNK-ekspertize- iden
Woodbrother    22.02.2019, 11:47
Оценка:  -2
Woodbrother
Прекрасная идея, прокатить через Керченский пролив иностранных военных. При любом исходе россии хана.
СухарьОК    22.02.2019, 11:28
Оценка:  +2
СухарьОК
Трепло....
VSHIVANKA    22.02.2019, 11:18
Оценка:  0
VSHIVANKA
ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ НЕ ТАКИЕ ДЕБИЛЫ КАК ДУМАЕТ ЭТОТ КЛОУН В МЯТОМ В КОСТЮМЕ С ЧУЖОГО ПЛЕЧА ....
ОНИ НЕ ИДИОТЫ СТАНОВИТЬСЯ СОУЧАСТНИКАМТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО НЕЗАКОННОМУ ПЕРЕСЕЧЕНИЮ ГОСГРАНИЦЫ РОССИИ И ПОТОМ СИДЕТЬ НА КИЧЕ .....
ПОНЯТНО , ЧТО МАЙДАУНАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВТЯНУТЬ ХОЗЯЕВ В ЗАВАРУШКУ , НО .....)))
WTF2wtf    22.02.2019, 12:04
Оценка:  -1
WTF2wtf
FPN, сколько у тебя тут аккаунтов руссобот-гермафродит?
Слубжа такая, антиукраинская бюджетная???
Дебилоид упоротый ...
atos    22.02.2019, 11:13
Оценка:  +1
atos
Друг, ты давно уже всех удивил, может хватит, ещё тех миссионеров с первого раза не отпустили, а ты опять хочешь удивлять))))
GALE    22.02.2019, 11:15
Оценка:  -2
GALE
Он недруг картавый!
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