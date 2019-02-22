Подрезали и забрали сумку с 15 млн гривен: Ограбление на трассе Николаев - Херсон

Неизвестные подрезали Range Rover, разбили стекло и забрали сумку с миллионами.

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На автодороге Николаев - Херсон возле села Шевченково вечером, 21 февраля, неизвестные подрезали Range Rover и украли у водителя сумку, в которой находилось более 15 млн гривен.

Об этом сообщил пресс-отдел полиции области.

По словам 52-летнего пострадавшего, когда он на своем автомобиле Range Rover возвращался домой, его подрезал Volkswagen темного цвета и заставил остановиться. Водитель Volkswagen вышел и начал кричать, что якобы мужчина неумело управляет своей машиной. К водителю присоединились его пассажиры, приблизились к Range Rover и порезали на нем колеса.

“В этот момент подъехало еще одно авто, из которого вышли еще несколько незнакомцев в темной одежде с капюшонами на голове, разбили пассажирское стекло и вытащили сумку, в которой находилось более 15 млн грн. После чего нападавшие скрылись на двух автомобилях темного цвета, вероятно, марки Volkswagen и BMW в направлении Херсона“, - сообщают правоохранители.

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Сведения об указанном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 т. 186 УК Украины (“Грабеж“), что наказывается лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению личностей преступников и их задержанию.

Как сообщалось 6 февраля, в Днепре ограбили мужчину, забрали сумку со $100 тысяч.