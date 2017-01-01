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Львовский фискал занимался контрабандой лекарств в Польшу

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Чиновник сбывал сильнодействующие препараты и занимался контрабандой.
Львовский фискал занимался контрабандой лекарств в Польшу
© facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Фото 1/4
  • Работник фискальной службы занимался контрабандой
  • Работник фискальной службы занимался контрабандой
  • Работник фискальной службы занимался контрабандой
  • Работник фискальной службы занимался контрабандой
Львовский фискал занимался контрабандой лекарств в Польшу
Работник фискальной службы занимался контрабандой
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Правоохранители задержали главного государственного ревизора-инспектора отдела качества аудита управления аудита ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области, который занимался сбытом сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что в ходе следствия также установлен факт контрабандного перемещения должностным лицом сильнодействующих веществ через таможенную границу Украины в Республику Польша.

Как сообщалось 21 января, в “ЛДНР“ пытались вывезти медикаменты на 0,5 млн гривен.

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Теги: Польша, Львов, СБУ, контрабанда, лекарство
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