Львовский фискал занимался контрабандой лекарств в Польшу

Чиновник сбывал сильнодействующие препараты и занимался контрабандой.

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Правоохранители задержали главного государственного ревизора-инспектора отдела качества аудита управления аудита ГУ Государственной фискальной службы во Львовской области, который занимался сбытом сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что в ходе следствия также установлен факт контрабандного перемещения должностным лицом сильнодействующих веществ через таможенную границу Украины в Республику Польша.