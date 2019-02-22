Будапешт раскритиковал нынешние власти Украины

Венгрия надеется достучаться до новых украинских властей, поскольку они не смогли общаться с нынешними.

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Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш считает “полуфашистским“ украинский закон об образовании и настаивает на внесении изменений.

этом в пятницу, 22 февраля, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-служба правительства Венгрии.

“Украина в настоящее время имеет правительство, которое попирает права меньшинств, которое приняло “полуфашистский“ закон об образовании“, - сказал он, добавив, что Венгрия продолжает внесении изменений в законодательство.

Отвечая на вопрос о президентских выборах в Украине, Гуйяш сказал, что “искренне надеется, что Венгрия сможет достучаться до новой администрации, поскольку они не смогли общаться с нынешней“.

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Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины не представляются возможными.

Отметим, в январе посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что в начале года начались положительные сдвиги в отношениях между странами. О деэскалации в отношениях также говорил глава МИД Украины Павел Климкин.