"Нога вылечилась сама?": Эйдеру отказали в госпитализации

Военнопленного моряка обследовали в Первой градской больнице в Москве.

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Военнопленного моряка Андрея Эйдера обследовали в Первой градской больнице Москвы (Городская больница №1 им. Пирогова). Об этом написала в Facebook правозащитница Виктория Ивлева.

“Андрей Эйдер сегодня был в травматологическом отделении Первой градской больницы Москвы“, написала она.

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Ивлева добавила, что по результатам обследования моряку было отказано в госпитализации. “В госпитализации отказано. Без комментариев“, - пишет Ивлева.

В то же время в комментариях первый вице-спикер Ирина Геращенко отметила: “Просто подонки“. А жена еще одного раненого военнопленного Василия Сороки Ирина посетовала, что надеялась на добросовестное обследование моряков.

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“Жду новостей про своего Васю, но уже не удивлюсь, если вывод будет такой же, как у Эйдера и Артеменко“, - написала она. Сорока добавила, что не поверит, что у Артеменко уже все нормально со зрением, а у Эйдера “чудным чудом“ сама по себе вылечилась нога.

“А Васе Сороке, что, завтра скажут: “Все нормально, рука же левая, а у вас еще есть правая?“ - возмущена Ирина.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Москве должны обследовать троих украинских моряков, раненых при захвате украинских кораблей Россией.