Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Нога вылечилась сама?": Эйдеру отказали в госпитализации

Комментариев: 3
Военнопленного моряка обследовали в Первой градской больнице в Москве.
Моряку Андрею Эйдеру отказали в госпитализации
Моряку Андрею Эйдеру отказали в госпитализации
facebook.com/ua.pershyi.news

Читай также: Денисова поймала Москалькову в коридоре греческого парламента

Военнопленного моряка Андрея Эйдера обследовали в Первой градской больнице Москвы (Городская больница №1 им. Пирогова). Об этом написала в Facebook правозащитница Виктория Ивлева.

“Андрей Эйдер сегодня был в травматологическом отделении Первой градской больницы Москвы“, написала она.

Читай также: Киев хочет мониторить Керченский пролив из космоса

Ивлева добавила, что по результатам обследования моряку было отказано в госпитализации. “В госпитализации отказано. Без комментариев“, - пишет Ивлева.

В то же время в комментариях первый вице-спикер Ирина Геращенко отметила: “Просто подонки“. А жена еще одного раненого военнопленного Василия Сороки Ирина посетовала, что надеялась на добросовестное обследование моряков.

Читай также: Москалькова отменила официальную встречу с Денисовой

“Жду новостей про своего Васю, но уже не удивлюсь, если вывод будет такой же, как у Эйдера и Артеменко“, - написала она. Сорока добавила, что не поверит, что у Артеменко уже все нормально со зрением, а у Эйдера “чудным чудом“ сама по себе вылечилась нога.

“А Васе Сороке, что, завтра скажут: “Все нормально, рука же левая, а у вас еще есть правая?“ - возмущена Ирина.

Читай также: Суд отклонил апелляцию по шестой четверке украинских моряков

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве должны обследовать троих украинских моряков, раненых при захвате украинских кораблей Россией.

Поделись:
Теги: моряки, военнопленные, ранения, осмотр, Москва, больница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
fitt@r    22.02.2019, 12:22
Оценка:  0
fitt@r
вы ещё про Валерия Иванова расскажите как его лечили в Львовской тюрьме , утырки свидомые. Пусть скажут спасибо что не утопили в проливе.
fkrfyfan    22.02.2019, 12:00
Оценка:  -2
fkrfyfan
Все возмущения жён уголовников и подс"илки херащенко к педе на банковую, который их послал на эту провокацию. Что то от педе они ничего не требуют.
Woodbrother    22.02.2019, 11:53
Оценка:  -2
Woodbrother
Ни в коем случае нельзя оказывать медпомощь рассейским военнопленным. Все их раны лечить молотком.
VSHIVANKA    22.02.2019, 11:43
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЧЁ ЗА ПЕТУШОК ГЛАМУРНЫЙ НА ФОТО ?
НА КИЧЕ ЕГО ПРИЛАСКАЮТ ......)))))
Woodbrother    22.02.2019, 12:09
Оценка:  -1
Woodbrother
Так вы еще и гэй Хотя чему удивляться, у рассиан это сильно распространено.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь