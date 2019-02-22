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В центре Винницы разбили двери в офисе БПП Солидарность

Комментариев: 1
Инцидент произошел на улице Соборной.
В центре Винницы разбили двери в офисе БПП Солидарность
© vinnitsa.infо
Фото 1/5
  • Следов проникновения внутрь здания нет
  • Следов проникновения внутрь здания нет
  • Следов проникновения внутрь здания нет
  • Следов проникновения внутрь здания нет
  • Следов проникновения внутрь здания нет
В центре Винницы разбили двери в офисе БПП Солидарность
Следов проникновения внутрь здания нет
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В центре Виннице утром в пятницу, 22 февраля, неизвестные разбили окна входных дверей в офис облорганизации БПП Солидарность.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Винницкой области Анна Олейник, передает Укринформ.

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“Сообщение об этом инциденте разбития окон входной группы в партийный офис — нам поступило около семи часов утра. На месте работает следственно-оперативная группа, ведутся осмотр места происшествия и следственные действия. Лица, которые это совершили, пока что не установлены, в их действиях усматриваются признаки правонарушения согласно ч. 1 ст. 296 УКУ — хулиганство“, — сообщила Олейник.

Как рассказали сотрудники офиса облорганизации БПП Солидарность, расположенного в центре Винницы по адресу ул. Соборная, 15, неизвестные разбили все окна веранды. Следов проникновения внутрь здания они не заметили.

Помещение официально арендуется партийной структурой и снабжено соответствующей вывеской с символикой политической силы.

Как сообщалось, у людей из штаба Батькивщины СБУ и ГБР 21 февраля провели обыски в Запорожской области.

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Теги: БПП, нападение, Винница
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Комментариев (1)
СухарьОК    22.02.2019, 12:08
Оценка:  +1
СухарьОК
это надо было напечатать в ,,Хорошие новости,,
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