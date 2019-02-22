Адвокат просит убрать из приговора влияние РФ на Януковича

Кроме того, защитник считает слишком большой сумму процессуальных издержек, которые должны взыскать с экс-президента.

Адвокат Януковича считает, что его подзащитный должен заплатить меньше за судебные издержки EPA/UPG

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Защитник Виктора Януковича Александр Байдик просит Оболонский райсуд исправить описки в приговоре экс-президенту. Об этом сообщает пресс-служба суда.

“Защитник просит суд исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти РФ“, - говорится в сообщении.

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Кроме того, Байдик просит суд исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича с 98 561 грн 20 копеек на 58 521 грн 20 копеек.

“Сейчас решается вопрос о необходимости назначения судебного заседания для рассмотрения заявления защитника“, - отметили в суде.

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Там напомним, что Янукович был осужден по делу о госизмене (статья 111 УК), в частности, помои РФ в подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, он был признан виновным в пособничестве России в ведении агрессивной войны (статья 437 УК), что привело к захвату Крыма. По совокупности преступлений ему определили наказание в виде 13 лет лишения свободы.

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Приговор суда пока не вступил в законную силу, так как был обжалован стороной защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что защита Виктора Януковича подала апелляцию на его приговор.