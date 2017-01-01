В Полтавской ОГА провели обыски - СМИ

НАБУ провело обыски в кабинете главы Полтавской ОГА и его заместителя.

По данным СМИ, обыски проводились по факту получения крупной взятки zmist.pl.ua

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Полтавской областной госадминистрации, в том числе, в кабинете первого заместителя главы ОГА Андрея Песоцкого.

Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает местное издание ЗМІСТ.

“Обыски проходят за закрытыми дверями кабинета Писоцкого. Сам чиновник пока отсутствует на рабочем месте, его прихода ждут правоохранители“, - говорится в сообщении.

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По информации издания, вероятно обыски проводятся в рамках досудебного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч 4. статьи 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Впоследствии в агентстве добавили, к детективы НАБУ покинули кабинет Писоцкого, а его помощница отказывается комментировать, когда чиновник появится на работе.

Отмечается также, что обыски должны были провести в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко. “По предварительной информацией, обыски у Головко провели еще в 5:00 утра“, - добавили в издании.

Как сообщалось, у людей из штаба Батькивщины СБУ и ГБР 21 февраля провели обыски в Запорожской области.