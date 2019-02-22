Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Венгрия назвала закон Украины об образовании "полуфашистским"

Комментариев: 18
В правительстве Венгрии выразили надежду на сотрудничество с новой властью в Украине после выборов.
Гуйяш считает закон Украины об образовании "полуфашистским"
Гуйяш считает закон Украины об образовании "полуфашистским"
kormany.hu

Читай также: Венгрия продает списанные истребители МиГ-29

В Венгрии считают “полуфашистским“ украинское законодательство об образовании. Об этом заявил глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш, передает пресс-служба правительства Венгрии.

В правительстве Венгрии надеются, что смогут сотрудничать с новой властью после выборов в Украине. 

Читай также: В Венгрии на украинцев открыли 370 дел: Незаконно получили гражданство

Так, отвечая на вопрос о выборах в 2019 году Украине, чиновник выразил надежду, что Венгрия сможет достучаться до новой власти в стране, потому что это не удалось сделать в отношении нынешней. 

“В настоящее время в Украине работает правительство, которое попирает права меньшинств, и при нем было принято “полуфашистское“ законодательство об образовании“, - подчеркнул Гуйяш.

Читай также: Парубий: “Не будем ставить никаких законопроектов, пока не примем закон о языке“

Министр добавил, что Венгрия по-прежнему ждет от Украины внесения изменений в закон об образовании.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия обвинила Венгрию в распространении фейковых новостей о миграционной политике ЕС.

Поделись:
Теги: Венгрия, закон об образовании, Украина, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (18)
Отсортировать по дате Вниз
Coюзник    22.02.2019, 13:05
Оценка:  -3
Coюзник
Интересно почему "полу" ... венгров в Украине 0,5 % ... правильно было бы на "нольпятьсотыхфашистский&quo t; ...
Boxerogos    22.02.2019, 13:07
Оценка:  +3
Boxerogos
Под ником Союзник написал бред,под ником Broker666 написал бред...Почему бы тебе не написать тот же самый бред но под другими своими никами?Всё-равно ведь это никто"не палит"!)))))))))))))
BROKER666    22.02.2019, 13:18
Оценка:  -5
BROKER666
с0си пукинский йух, п0ц ордынский - я здесь единственный БРОКЕР
BROKER666    22.02.2019, 13:20
Оценка:  -5
BROKER666
п0црогатый, у тебя паранойя по-поводу многоникости
Coюзник    22.02.2019, 13:52
Оценка:  -1
Coюзник
Слушай боксер или как там тебя ... я Бигмире 10 лет и говорю то что я считаю нужным ... а ты из-за поребрика чешешь что тебе написали в методичке
BROKER666    22.02.2019, 13:03
Оценка:  -3
BROKER666
и это говорит член право-радикальной (нацисцской) партии, финансируемой из фашизцкого каганата
weightless    22.02.2019, 12:56
Оценка:  -5
weightless
Скоро бабушка Ангела нафиг выкинет этого Гуйяша вместе с Венгрией из ЕС,
и будет он с Габоном договариваться
Boxerogos    22.02.2019, 13:05
Оценка:  +2
Boxerogos
Бабушка Виолетта,а"скоро",это когда?До Второго Пришествия,или после?К тому времени твой свинорылый алкобох Педя успеет протрезветь,или так и околеет на мешках наворованных денег,заспиртованым?)))))))))))
Boxerogos    22.02.2019, 12:55
Оценка:  +1
Boxerogos
А что здесь удивительного!Спикер нашего парламента,мало того что даун со справкой,так ещё и поклонник Гитлера.Педя тоже не раз был замечен в симпатиях к немецким нацистам,поэтому и запретил коммунистов,которые их победили в 1945-м...Но он алкоголик,а это многое объясняет...
whitewo    22.02.2019, 13:46
Оценка:  -2
whitewo
Такой бред. Фу-фу-фу быть таким
Коммунистов запретили, потому что они уничтожили много больше украинцев нежели фашисты\нацисты. Тезис, что коммунизм победил - вообще дичайшая ложь. Благодаря коммунисту(голодомору, террору, и прочее\прочее) воевали против ссср жители этого самого ссср.
Boxerogos    22.02.2019, 13:51
Оценка:  +1
Boxerogos
Порошенковской обезьяне грех не поверить.))))))))))))
Колишній-східняк    22.02.2019, 12:42
Оценка:  0
Колишній-східняк
Гуляш что, считает, , что гражданам Украины государственный язык знать не обязательно? Или что в Украине должно быть два государственных языка, и один из низ венгерский?
VSHIVANKA    22.02.2019, 12:35
Оценка:  -2
VSHIVANKA
Многие американские сенаторы считают, что Украина стала неуправляемой проблемой для США и Евросоюза. Такое мнение республиканцы высказали во время встречи с представителями украинских общественных организаций. Политики обратили внимание на рост агрессии и радикальных настроений в стране.

Не все хор
VSHIVANKA    22.02.2019, 12:35
Оценка:  -3
VSHIVANKA
Не все хорошо с экономикой. Международные финансовые институты вкладывают в Незалежную миллиарды долларов, а эффекта нет. ВВП планомерно снижается. Досталось и Порошенко.
VSHIVANKA    22.02.2019, 12:36
Оценка:  -1
VSHIVANKA
По мнению сенаторов, он расправляется с политическими противниками, используя грязные методы. В частности, активно задействована правоохранительная система.
VSHIVANKA    22.02.2019, 12:38
Оценка:  -1
VSHIVANKA
В связи с этим нынешняя администрация США намерена предпринять ряд мер, чтобы противостоять экономической и политической "спирали смерти" на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на International Policy Digest
НЕРАБЫ !!!!?
ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ВАМИ ОЧЕНЬ НЕДОВОЛЬНЫ !!!
ВЫ БУДЕТЕ НАКАЗАНЫ !!! ))))
Woodbrother    22.02.2019, 12:42
Оценка:  -1
Woodbrother
Опять вам киселев накрутил на уши пару кило свежей кремлевской лапши.
ВосставшийИзБана    22.02.2019, 12:47
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Лапша - национальное китайское блюдо.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь