Венгрия назвала закон Украины об образовании "полуфашистским"

В правительстве Венгрии выразили надежду на сотрудничество с новой властью в Украине после выборов.

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В Венгрии считают “полуфашистским“ украинское законодательство об образовании. Об этом заявил глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш, передает пресс-служба правительства Венгрии.

В правительстве Венгрии надеются, что смогут сотрудничать с новой властью после выборов в Украине.

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Так, отвечая на вопрос о выборах в 2019 году Украине, чиновник выразил надежду, что Венгрия сможет достучаться до новой власти в стране, потому что это не удалось сделать в отношении нынешней.

“В настоящее время в Украине работает правительство, которое попирает права меньшинств, и при нем было принято “полуфашистское“ законодательство об образовании“, - подчеркнул Гуйяш.

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Министр добавил, что Венгрия по-прежнему ждет от Украины внесения изменений в закон об образовании.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия обвинила Венгрию в распространении фейковых новостей о миграционной политике ЕС.