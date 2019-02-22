Венгрия назвала закон Украины об образовании "полуфашистским"
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В Венгрии считают “полуфашистским“ украинское законодательство об образовании. Об этом заявил глава канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш, передает пресс-служба правительства Венгрии.
В правительстве Венгрии надеются, что смогут сотрудничать с новой властью после выборов в Украине.
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Так, отвечая на вопрос о выборах в 2019 году Украине, чиновник выразил надежду, что Венгрия сможет достучаться до новой власти в стране, потому что это не удалось сделать в отношении нынешней.
“В настоящее время в Украине работает правительство, которое попирает права меньшинств, и при нем было принято “полуфашистское“ законодательство об образовании“, - подчеркнул Гуйяш.
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Министр добавил, что Венгрия по-прежнему ждет от Украины внесения изменений в закон об образовании.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия обвинила Венгрию в распространении фейковых новостей о миграционной политике ЕС.
и будет он с Габоном договариваться
Коммунистов запретили, потому что они уничтожили много больше украинцев нежели фашисты\нацисты. Тезис, что коммунизм победил - вообще дичайшая ложь. Благодаря коммунисту(голодомору, террору, и прочее\прочее) воевали против ссср жители этого самого ссср.
Не все хор
НЕРАБЫ !!!!?
ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ВАМИ ОЧЕНЬ НЕДОВОЛЬНЫ !!!
ВЫ БУДЕТЕ НАКАЗАНЫ !!! ))))